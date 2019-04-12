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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
12.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AİHM’deki 20 yıllıkçocuk davaları raporu

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AİHM’deki 20 yıllıkçocuk davaları raporu

ULUSLARARASI Çocuk Merkezi (UÇM), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Türkiye’nin taraf olduğu çocuk hakları davalarının izlenebilmesi ve Türkiye’de çocuk adalet sisteminin AİHM standartlarına uygun hale getirilmesine katkı sağlamak için veri tabanı oluşturdu.

UÇM, 1999-2019 yılları arasında AİHM’ye giden 102 çocuk davasında verilen kararları da inceledi. Bu davaların 96’sında AİHM Türkiye’yi haksız buldu. AİHM’nin verdiği kararlardan 24’ünün yaşam hakkı ihlali, 32’sinin işkence, 10’unun ifade özgürlüğü kapsamında olduğu kaydedildi. AİHM’nin Türkiye’yi mahkûm ettiği davalardan bazıları şöyle: “Bir çocuğun gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle inşaat alanındaki su dolu çukura düşerek ölmesi, hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alınan bir çocuğun uğradığı kötü muamele, boşanan çiftlerin çocuklarından birinin velayetinin başvurana diğerinin eşine verilmesi, iki çocuğun birbirlerini görmesinin engellenmesi, anadilde eğitim isteyen velilerin dilekçe vermeleri üzerine çocukların gözaltına alınması, başvuranın konservatuvar sınavını kazanmasına rağmen görme engelli olması nedeniyle kaydının yaptırılmaması...”

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