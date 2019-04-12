AİHM’deki 20 yıllıkçocuk davaları raporu
ULUSLARARASI Çocuk Merkezi (UÇM), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Türkiye’nin taraf olduğu çocuk hakları davalarının izlenebilmesi ve Türkiye’de çocuk adalet sisteminin AİHM standartlarına uygun hale getirilmesine katkı sağlamak için veri tabanı oluşturdu.
UÇM, 1999-2019 yılları arasında AİHM’ye giden 102 çocuk davasında verilen kararları da inceledi. Bu davaların 96’sında AİHM Türkiye’yi haksız buldu. AİHM’nin verdiği kararlardan 24’ünün yaşam hakkı ihlali, 32’sinin işkence, 10’unun ifade özgürlüğü kapsamında olduğu kaydedildi. AİHM’nin Türkiye’yi mahkûm ettiği davalardan bazıları şöyle: “Bir çocuğun gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle inşaat alanındaki su dolu çukura düşerek ölmesi, hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alınan bir çocuğun uğradığı kötü muamele, boşanan çiftlerin çocuklarından birinin velayetinin başvurana diğerinin eşine verilmesi, iki çocuğun birbirlerini görmesinin engellenmesi, anadilde eğitim isteyen velilerin dilekçe vermeleri üzerine çocukların gözaltına alınması, başvuranın konservatuvar sınavını kazanmasına rağmen görme engelli olması nedeniyle kaydının yaptırılmaması...”
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