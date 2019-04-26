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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AİHM’de tek taraflı deklarasyon dönemi

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
AİHM’de tek taraflı deklarasyon dönemi

TÜRKİYE’nin iç yasalarında yaptığı değişiklik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) karşılık buldu. AİHM, Mehmet Kılınç adlı tutuklunun cezaevinde kuşkulu ölümüne ilişkin yargılamada, Türkiye’nin tek taraflı deklarasyonla sorumluluğu üstlenmesi üzerine 18 bin Euro manevi tazminata karar vererek, davayı düşürdü. Yeni uygulama gereği Kılıç’ın ölümüne ilişkin üç ay içerisinde soruşturma açılacak.

İzmir Kırklar F Tipi Cezaevi’nde kalan 28 yaşındaki Kılınç, 3 Nisan 2010’da beyin kanaması geçirdiği için hastaneye kaldırıldı. Kılınç, bir hafta sonra hayatını kaybetti. Cezaevi idaresi, üç çocuk babası olan Kılınç’ın yakınlarına, oğullarının intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Kılınç’ı hastaneye getiren jandarmalardan biri, Kılınç’ın kafasını duvara vurduğunu, bir diğeri merdivenlerden düşerek başını çarptığını kaydetti. Ancak ailesi, Kılınç’ın gardiyanlar tarafından dövüldüğünü iddia etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı intihar sonucuna vardı. Avukat Nezahat Paşa, dosyayı AİHM’ye götürdü. Hükümet, AHİM’e gönderdiği savunmada etkili soruşturma yürütmeyi taahhüt ederek yaşam hakkına saygı gösterilmesini sağlamak için önlem alınacağını vurguladı.

AİHM, 31 Temmuz 2018’de çıkarılan 7145 sayılı yasa gereği, Türkiye’nin tek taraflı deklarasyonunu kabul etti. Üç ay içinde soruşturma açılması kaydıyla 18 bin Euro manevi tazminata hükmederek, davayı düşürdü. Avukat Paşa, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, soruşturmanın yeniden açılmasını istedi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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