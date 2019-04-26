AİHM’de tek taraflı deklarasyon dönemi
TÜRKİYE’nin iç yasalarında yaptığı değişiklik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) karşılık buldu. AİHM, Mehmet Kılınç adlı tutuklunun cezaevinde kuşkulu ölümüne ilişkin yargılamada, Türkiye’nin tek taraflı deklarasyonla sorumluluğu üstlenmesi üzerine 18 bin Euro manevi tazminata karar vererek, davayı düşürdü. Yeni uygulama gereği Kılıç’ın ölümüne ilişkin üç ay içerisinde soruşturma açılacak.
İzmir Kırklar F Tipi Cezaevi’nde kalan 28 yaşındaki Kılınç, 3 Nisan 2010’da beyin kanaması geçirdiği için hastaneye kaldırıldı. Kılınç, bir hafta sonra hayatını kaybetti. Cezaevi idaresi, üç çocuk babası olan Kılınç’ın yakınlarına, oğullarının intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Kılınç’ı hastaneye getiren jandarmalardan biri, Kılınç’ın kafasını duvara vurduğunu, bir diğeri merdivenlerden düşerek başını çarptığını kaydetti. Ancak ailesi, Kılınç’ın gardiyanlar tarafından dövüldüğünü iddia etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı intihar sonucuna vardı. Avukat Nezahat Paşa, dosyayı AİHM’ye götürdü. Hükümet, AHİM’e gönderdiği savunmada etkili soruşturma yürütmeyi taahhüt ederek yaşam hakkına saygı gösterilmesini sağlamak için önlem alınacağını vurguladı.
AİHM, 31 Temmuz 2018’de çıkarılan 7145 sayılı yasa gereği, Türkiye’nin tek taraflı deklarasyonunu kabul etti. Üç ay içinde soruşturma açılması kaydıyla 18 bin Euro manevi tazminata hükmederek, davayı düşürdü. Avukat Paşa, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, soruşturmanın yeniden açılmasını istedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle