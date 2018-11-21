AİHM kararı: Tutukluluğu sonlandırın
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iki yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2017’de açtığı davada Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) üç maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, tutukluluğun mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesini istedi.
Demirtaş, Türkiye’nin AİHS’nin güvenlik ve özgürlük hakkını düzenleyen 5’inci, ifade özgürlüğüne ilişkin 10’uncu, haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanmasıyla ilgili 18’inci, bireysel başvurularla ilgili 34’üncü ve Ek Protokol’ün serbest seçim hakkına ilişkin 3’üncü maddesinin ihlal edildiği tezini işlemişti. Mahkeme yaptığı değerlendirme sonucunda Türkiye’nin 10’uncu ve 34’üncü maddeleri dışındaki maddeleri ihlal ettiği sonucuna vardı.
Türkiye’nin, tutuklanmanın makul şüpheye dayandığı tezini kabul eden AİHM, bununla birlikte tutukluluk halinin uzatılmasına neden olan yargı kararlarında sunulan gerekçelerin tutukluluğun devamını meşru kılacak yeterlilikte olmadığına hükmetti.
‘SİYASİ AMAÇ’ VURGUSU
Mahkeme kararında, Demirtaş’ın tutukluluk sürelerini iki önemli kampanya sırasında uzatılmasının, makul şüphenin ötesine geçecek şekilde, ‘itiraf edilmemiş baskın amacının çoğulculuğu bastırmak ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlamak’ olduğu belirtildi.
Türkiye açısından bağlayıcı olan AİHM kararı gereği Demirtaş’a mahkeme masrafları da dahil olmak üzere 25 bin Euro ödenecek. Karara itiraz için üç aylık süre var.
AVUKAT: BIRAKIN
Demirtaş’ın avukatları, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, “derhal tahliye” talebinde bulundu.
SİYASİ REHİNE OLDUĞUM TESCİLLENDİ
Selahattin Demirtaş, AİHM kararı ardından açıklama yaptı: “Bu kararla birlikte, siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edilmiş oldu. Yargılandığım davalar ve isnatlar tümden çökmüştür.”
AİHM KARARI BAĞLAYICIDIR
GÜL: KARARI GÖRELİM
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bakanlık bütçesinin sunumu için bulunduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuya ilişkin soru üzerine, bütçe çalışmaları nedeniyle kararı henüz görmediğini söyledi. Gül, “Kararı bir görelim. Kaldı ki bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir. Bizim bir şey söylememiz doğru değil” değerlendirmesi yaptı. Demirtaş’ın tahliye edilip edilmeyeceği sorusu üzerine Gül, “AİHM iç hukukun bir parçası. Bunu da reformcu bir parti olarak AK Parti getirdi ama bu karar ne getiriyor, ne yapıyor, ne karar verilmiş, bunların takdiri de yine mahkemenin vereceği bir karardır” dedi.
KABOĞLU: BIRAKILMALI
CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu ise “AİHM’in bu kararı bağlayıcıdır. Tartışmaya bile gerek yok. Selahattin Demirtaş serbest yargılanmak üzere tahliye edilmelidir. Türkiye hükmedilen 10 bin avro manevi tazminatla, 15 bin avro yargılama giderini de ödemek zorunda” değerlendirmesi yaptı. Yargı çevrelerine göre de anayasanın 90. maddesine göre AİHM kararları Türkiye açısından bağlayıcı. Mahkemenin bu karar ışığında, Demirtaş’ı tahliyesi gerekiyor. (Oya ARMUTÇU / ANKARA)
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