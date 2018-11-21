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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güven ÖZALP - BRÜKSEL
21.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

AİHM kararı: Tutukluluğu sonlandırın

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AİHM kararı: Tutukluluğu sonlandırın

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iki yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2017’de açtığı davada Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) üç maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, tutukluluğun mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesini istedi.

Demirtaş, Türkiye’nin AİHS’nin güvenlik ve özgürlük hakkını düzenleyen 5’inci, ifade özgürlüğüne ilişkin 10’uncu, haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanmasıyla ilgili 18’inci, bireysel başvurularla ilgili 34’üncü ve Ek Protokol’ün serbest seçim hakkına ilişkin 3’üncü maddesinin ihlal edildiği tezini işlemişti. Mahkeme yaptığı değerlendirme sonucunda Türkiye’nin 10’uncu ve 34’üncü maddeleri dışındaki maddeleri ihlal ettiği sonucuna vardı.
Türkiye’nin, tutuklanmanın makul şüpheye dayandığı tezini kabul eden AİHM, bununla birlikte tutukluluk halinin uzatılmasına neden olan yargı kararlarında sunulan gerekçelerin tutukluluğun devamını meşru kılacak yeterlilikte olmadığına hükmetti.

‘SİYASİ AMAÇ’ VURGUSU

Mahkeme kararında, Demirtaş’ın tutukluluk sürelerini iki önemli kampanya sırasında uzatılmasının, makul şüphenin ötesine geçecek şekilde, ‘itiraf edilmemiş baskın amacının çoğulculuğu bastırmak ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlamak’ olduğu belirtildi.

Türkiye açısından bağlayıcı olan AİHM kararı gereği Demirtaş’a mahkeme masrafları da dahil olmak üzere 25 bin Euro ödenecek. Karara itiraz için üç aylık süre var.

AVUKAT: BIRAKIN

Demirtaş’ın avukatları, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, “derhal tahliye” talebinde bulundu.

SİYASİ REHİNE OLDUĞUM TESCİLLENDİ

Selahattin Demirtaş, AİHM kararı ardından açıklama yaptı: “Bu kararla birlikte, siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edilmiş oldu. Yargılandığım davalar ve isnatlar tümden çökmüştür.”

AİHM KARARI BAĞLAYICIDIR

GÜL: KARARI GÖRELİM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bakanlık bütçesinin sunumu için bulunduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuya ilişkin soru üzerine, bütçe çalışmaları nedeniyle kararı henüz görmediğini söyledi. Gül, “Kararı bir görelim. Kaldı ki bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir. Bizim bir şey söylememiz doğru değil” değerlendirmesi yaptı. Demirtaş’ın tahliye edilip edilmeyeceği sorusu üzerine Gül, “AİHM iç hukukun bir parçası. Bunu da reformcu bir parti olarak AK Parti getirdi ama bu karar ne getiriyor, ne yapıyor, ne karar verilmiş, bunların takdiri de yine mahkemenin vereceği bir karardır” dedi.

KABOĞLU: BIRAKILMALI

CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu ise “AİHM’in bu kararı bağlayıcıdır. Tartışmaya bile gerek yok. Selahattin Demirtaş serbest yargılanmak üzere tahliye edilmelidir. Türkiye hükmedilen 10 bin avro manevi tazminatla, 15 bin avro yargılama giderini de ödemek zorunda” değerlendirmesi yaptı. Yargı çevrelerine göre de anayasanın 90. maddesine göre AİHM kararları Türkiye açısından bağlayıcı. Mahkemenin bu karar ışığında, Demirtaş’ı tahliyesi gerekiyor. (Oya ARMUTÇU / ANKARA)

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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