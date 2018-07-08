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    Aidat ödemeyen komşuya şok! Şifre taktırdılar

    Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, (DHA)
    08.07.2018 - 10:48 | Son Güncelleme:

    ADANA'da, apartman yönetimi, kat sakini ev sahibinin 60 lira olan aidatı ödememesi üzerine asansöre şifreli sistem taktırdı. Yönetim, 16 dairesi olan apartmanda sadece bir tek kişinin aidat ödemediğini, her şeye sorun çıkarttığını ileri sürerken, mağdur olduğunu belirten Serap Avan Uçar (33) da yönetimin hesaplarının şeffaf olmadığını iddia etti.

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    • Aidat ödemeyen komşu için asansöre şifre taktırdılar
    • Aidat ödemeyen komşu için asansöre şifre taktırdılar
    • Aidat ödemeyen komşu için asansöre şifre taktırdılar
    • Aidat ödemeyen komşu için asansöre şifre taktırdılar

     Merkez Çukurova ilçesinde oturan memur Serap Avan Uçar, apartman yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle aylık 60 TL olan aidatlarını ödemedi. Bunun üzerine apartman yönetimi, asansöre şifreli sistem taktırdı. Binada bulunan 16 daireden 15'ine şifre verilirken 8'inci katta oturan Serap Avan Uçar'a şifre verilmedi, komşuları da aidat ödememesine tepki gösterdiği Uçar ile şifreyi de paylaşmadı.

    Aidat ödemeyen komşuya şok Şifre taktırdılar

    Yönetimin gelir gider hesaplarında şeffaflık bulunmadığı gerekçesiyle apartman yöneticisiyle sorunlar yaşadığı için aidat ödemediğini belirten Serap Avan Uçar, şifre sisteminin hukuka aykırı olduğunu ve 8. katta oturduğu için zorluklar yaşadığını belirterek apartman yöneticisine dava açacağını söyledi. Serap Avan Uçar, 2.5 yıldan beri bu apartmanda oturduklarını ve geldikleri günden itibaren sorunlarla mücadele ettiklerini belirterek şöyle dedi:

    MAĞDUR OLDUK

    "Mevcut yönetim öncesindeki yönetici sorunlara müdahil olmadı. Biz hep kendi başımıza mücadele ettik. Sonrasında gelen yönetici de aynıydı. Geldiğimiz ilk gün elektrik problemi yaşadık. Resmi yollara başvuru yaptık. Sonuç alamadık. Yeni gelen yönetici yapılanlardan ve şikâyetlerimizden ötürü bizi tamamen suçlar nitelikte konuştu. Yönetim olarak sorumlulukları var. Gelir giderleri yayınlaması gerekiyor. Bununla ilgili bilgi vermiyor. Ben yöneticiye doldurması için bu konuyla ilgili evraklar da verdim. Buna rağmen yapmadı ve nedense hep bizi suçladı. Biz yine gelir gider dökümü yayınlanmıyor ve usulsüzlük yapılacak diye aidat ödememeye karar verdik" diye konuştu.

    Aidat ödemeyen komşuya şok Şifre taktırdılar

    YÖNETİM: SADECE O DAİRE AİDAT ÖDEMİYOR

    Apartman yönetimi ise 16 daire olan binada sadece ev sahibi Serap Avan Uçar'ın aidatlarını ödemediğini, hatta binanın ortak elektrik borucunu bile ödemediği için kendilerine düşen payı da diğer kat sakinlerinin ödemek zorunda kaldığını ileri sürdü. Binada sade bu kat sakini ile sorun yaşandığını belirten yönetim, "16 dairenin 15'i ortak hareket ediyor, sorumluluklarını yerine getiriyor. Ama bir daire sakini her şeye problem çıkartıp, ödeme yapmıyor. Biz de daire sakinleri olarak böyle bir çözüm ürettik" dedi.

     

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    Etiketler: asansör , aparman yönetimi
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