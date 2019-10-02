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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/DHA
02.10.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Yer Çanakkale... İnanılmaz! Ahtapot, tavşanı yerken görüntülendi...

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ÇANAKKALE'de büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), halk arasında Tavşan Adası olarak bilinen Mavriya Adası açıklarında levrek avı için yaptığı dalışta, bir ahtapotun kendisinden 4 kat büyüklükteki tavşanı yediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Su kenarına gelen tavşanı, ahtapotun ani bir hareket ile avladığını düşündüğünü söyleyen Turan'ın sualtı kamerası ile çekip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü, ilgi gördü.

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  • Ahtapot, tavşanı yerken görüntülendi
  • Ahtapot, tavşanı yerken görüntülendi
  • Ahtapot, tavşanı yerken görüntülendi
  • Ahtapot, tavşanı yerken görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çanakkale Boğazı’nda büyük balıkları avlamak ve görüntülemek için serbest dalışlar yapan Müjdat Turan, Bozcaada ilçesi açıklarında, halk arasında Tavşan Adası olarak da bilinen Mavriya Adası'nda zıpkın ile levrek avlamak için suya daldı. Turan, deniz dibinde avını ararken, ilginç bir olayla karşılaştı. Bir ahtapotun, yuvasının yanında kendisinden 4 kat büyüklükteki tavşanı yediğini gördü. Turan, tavşanı almak istedi. Ancak ahtapot, avını bırakmamak için direndi. Tavşanı midesine indiren ahtapot, bir süre sonra yüzerek gözden kayboldu.

Turan, serinlemek için su kenarına geldiğinde ahtapot tarafından ani bir hareket ile avlandığını düşündüğünü söylediği tavşanı kollarıyla sararak yiyen ahtapotu sualtı kamerası ile saniye saniye görüntüledi. 

Müjdat Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Su altında görüntülediği ilginç anları anlatan Müjdat Turan, "Tavşan Adası'nda levrek avı yapıyordum. Deniz dibinde bir tane henüz çürümemiş ölü bir tavşan gördüm, ilgimi çekti. Yanına yaklaştığımda tavşanın altında bir ahtapot olduğunu ve onu yediğini gördüm. Yaklaşık 15-20 yıl önce yaşadığım bir olay aklıma geldi. Bir gün teknemdeyken kıyıda bir tavşanın ahtapot tarafında suya çekilip, avlandığını görmüştüm. İlginç bir olay olduğu için görüntüleri kaydettim. Bir deniz canlısı, bir kara canlısını karada yakalayıp, denize çekip avlıyor. Bu çok nadir görülen bir olay. Denizlerde, karadaki canlılarla beslenen çok nadir sayıda canlı var. Bunlardan birisi de ahtapot. Bu anları görüntüleyip, takipçilerimle paylaştım" dedi.

Müjdat Turan, Tavşan Adası çevresinde tavşanla beslenen ahtapotlar olduğunu, ancak birçok kişi tarafından bilinmediğini, bu olayla birlikte herkesin öğrenmiş olduğunu söyledi. 

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