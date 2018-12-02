Ahşap konak kardeşliği
Biri Tekirdağ’dan Yunanistan’a, diğeri Yunanistan’dan Tekirdağ’a göç etmek zorunda kalmış iki ailenin çocuklarını, farklı zamanlarda yaşadıkları bir ahşap konak bir araya getirdi. Konağın çocukları Dimitrios Mavridis ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat el ele verdi, bir daha böyle acılar yaşanmasın diye o konağı Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi’ne çevirdi. Müze, Dimitrios Mavridis’in doğum gününe denk gelen dün iki çocuğu tarafından açıldı.
MAVRİDİS ailesi 1790’da Mora Yarımadası’ndan Tekirdağ’ın Işıklar köyüne göç etti. Daha sonra da Tekirdağ’a yerleşti. Mavridisler 1908’de Tekirdağ’ın tam merkezinde, şimdiki Süleymanpaşa ilçesinde kendilerine ahşap bir köşk yaptırdı. Ancak 1922 yılındaki mübadele ile arkalarında hatıralarını bırakarak Yunanistan’a göç etmek zorunda kaldılar. Aynı yıl Eşkinat ailesi de Yunanistan’dan Tekirdağ’a göç etti. Mavridislerin ahşap konağına yerleştiler.
SON SÖZÜ TEKİRDAĞ OLDU
Mavridislerin bugün 81 yaşında olan oğulları Dimitrios, Tekirdağ hatıralarıyla büyüdü. Babası 1970 yılında ölürken, son sözlerinde Tekirdağ’daki evlerinden bahsetti. Mühendis Dimitrios o an karar verdi hatıralarını yaşatmaya. Ömrü boyunca Tekirdağ fotoğrafları topladı ve tam 7 kitap yazdı. Tekirdağ’a da 1973 yılında ilk kez geldi. Yaklaşık 3 bin kare fotoğraf bulunan arşivi vardı.
İLK ATİNA’DA BULUŞTULAR
Eşkinatların oğlu Ekrem ise o konakta Mavridislerden habersiz büyüdü. Süleymanpaşa Belediye Başkanı oldu. Tekirdağ fotoğraflarının altındaki ‘Mavridis Arşivi’ kelimesinden yola çıkarak koleksiyonun sahibini bulmak istedi. Dimitrios Mavridis’e iki yıl süren aramalar sonunda Atina’da ulaştı. İki mübadele çocuğu geçtiğimiz yıl Atina’da bir araya geldi. Ekrem Eşkinat, Dimitrios Mavridis’in yazdığı “Rodosto’daki Evim” kitabını görünce, kapak fotoğrafındaki evin kendi büyüdüğü ev olduğunu fark etti. Mavridis’e fotoğrafı gösterip “Bu evin girişinde merdiven var, aşağı kata inince ortada sofa var” diye büyüdüğü yeri tarif etti. Dimitrios Mavridis, Ekrem Eşkinat’ın o evde büyüdüğünü, kendilerinden sonra onların yerleştiğini öğrendiğinde hep birlikte büyük bir şok yaşadılar. Artık ikisi de aynı evin çocukları olmuşlardı.
Yunanistan’daki Benaki Müzesi, Dimitrios Mavridis’in fotoğraf arşivine talipti ancak Mavridis fotoğraflarının ailesinin konağında sergileneceğini öğrenince hiç tereddüt etmeden hepsini bağışladı. Mavridislerin yaptırdığı Eşkinatların yerleştiği köşke yıllar içinde il özel idaresi el koymuştu. Eşkinat’ın ailesi köşkü geri almak için dava açmış ancak tapu Tekirdağ Belediyesi’ne geçmişti. Eşkinat ailesi davadan vazgeçti, Tekirdağ Belediyesi de müze yapılmak üzere köşkün tapusunu Süleymanpaşa Belediyesi’ne devretti. Ahşap ev müzeye dönüştürüldü.
BİRBİRİMİZİ KARDEŞ SAYDIK
Ekrem Eşkinat müzenin açılışında yaptığı konuşmada, “Mübadil olarak yer değiştiren ailelerimizin bir zaman yaşadığı o ortak evin iki çocuğu olarak Dimitrios ile birbirimizi kardeş saydık. Bu ev iki milletin iki evladını bir araya getirdi. Kardeşliğimizi bize yeniden hatırlattı. Tekirdağ, Atina, İstanbul, Selanik biz aynı coğrafyayı kader yapmış iki halk insanlığın o büyük evinin kardeş çocuklarıyız” dedi.
‘VATANIMIZ’ DİYE ANARDIK
Dimitrios Mavridis ise “Biz Tekirdağ hakkında konuşurken vatanımız derdik. Tekirdağ’a gidişlerimizin birinde sokakların içinde tanıdık bir ev gördük. Bir elimizdeki fotoğrafa, bir eve bakıyorduk. Evin sahibi bizi içeri davet etti ve kahve yaptı. Ağlamaya başladık. Bu evin şimdi müze olarak değerlendirilmesi, elimdeki binlerce Tekirdağ fotoğrafının sergilenecek olması benim için inanılmaz mutluluk verici” diye konuştu.
TEKİRDAĞ’A MÜZE YAPTILAR
- Restore edilen köşk, dün Dimitrios Mavridis ve Ekrem Eşkinat tarafından Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi olarak açıldı. Mavridis’in yaklaşık 3 bin Tekirdağ fotoğrafının yer aldığı koleksiyonu, 1860 ile 1960 yılları arasını, yani bir asırlık Tekirdağ resimlerini kapsıyor. Koleksiyondaki fotoğrafların başka bir örneği bulunmuyor.
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