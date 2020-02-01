Ahşap ev alev alev yandı

Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Akdeniz Caddesinde bulunan Meral Çakıra ait 17 Ağustos 1999 depremi sonrası yapılan tek katlı ahşap evde, saat 05.30 sıralarında, yangın çıktı. 1 ay önce eşi Ömer Çakırı kaybeden Meral Çakır, yangını fark edince kızı Tülay ve torunu Özgenur ile birlikte dışarı kaçtı. Ailenin çığlıklarını duyan çevre sakinleri yardıma koşarken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa söndürdü. Ancak ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının evde bulunan elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilirken, soruşturma başlatıldı.