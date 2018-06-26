'Ahmet'ler 'Mehmet'ler 'Mustafa'lar Meclisi

Milletvekili genel seçimleri sonucu olaşan yeni Meclis'te "Ahmet" ve "Mehmet"ler çoğunlukta yer alıyor. 24 Haziran seçimleri sonucu oluşan 600 milletvekilli 27. Dönem Meclisi'nde, en fazla Ahmet isimli milletvekili bulunuyor. 31 milletvekili Ahmet ismini taşıyor. Ahmet ismini, TBMM'de 27 Mehmet isimli milletvekili izliyor. 20 milletvekili de Mustafa isminde. Mustafa'yı, Ali, İbrahim, Hasan, İsmail isimleri takip ediyor. Yeni milletvekilleri arasında 12 milletvekili Ali, 8 milletvekili İbrahim, 6 milletvekili Hasan, 3 milletvekili İsmail adında.

'AHMET'LER

TBMM'nin Ahmet isimli milletvekilleri şöyle: AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, CHP Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, AK Parti Milletvekili Bursa Ahmet Kılıç, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Berat Çonkar, Ahmet Mücahit Arınç ve Ahmet Hamdi Çamlı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP İstanbul Ahmet Ünal Çeviköz, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP İzmir Milletvekil Ahmet Tuncay Özkan, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti Samsun Ahmet Demircan, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ahmet Akay, AK Parti Zonguldak Ahmet Çolakoğlu, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş.

'MEHMET'LER

Yeni milletvekilleri arasında Mehmet ismini taşıyan şöyle: AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, AK Parti Ankara Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Erdoğan ve Mehmet Sait Kirazoğlu, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, CHP İstanbul Milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi ve Mehmet Bekaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mehmet Muş ve Mehmet Doğan Kubat, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar ve Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki.

'MUSTAFA'LAR

Mustafa isimli milletvekilleri ise şöyle: AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş, Mustafa Demir ve Mustafa Yeneroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Şentop ve Mustafa Arslan, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger.