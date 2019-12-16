Ahmet Necdet Sezer Erol Evgin’i dinlemeye gitti
Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra kamuoyunda fazla görünmeyen Ahmet Necdet Sezer, eşiyle birlikte Erol Evgin konserinde objektiflere yansıdı.
Erol Evgin ‘50. Sanat Yılı Konserleri’ Türkiye turnesinin Ankara’daki finalinde, unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Evgin, 50’nci sanat yılı kapsamında düzenlediği konserlerin finalini 3 bin 500 kişilik Congresium’da gerçekleştirdi. Erol Evgin’i izlemeye gelenler arasında, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, torunu Gülsün Bilgehan ve eşi Mustafa Bilgehan da yer aldı.
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