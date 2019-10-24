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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Ahmet Misbah Demircan kimdir?

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Ahmet Misbah Demircan kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Ahmet Misbah Demircan atandı. Bu gelişmenin ardından Ahmet Misbah Demircan'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Ahmet Misbah Demircan'ın biyografisi...

1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olup, Rize Sütlüce köyündendir.

İlköğrenimini Beyoğlu Piyalepaşa İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Lise eğitimini Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde tamamladı.

Öğrenimine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde devam etti. 1992 yılında bu okuldan mezun oldu. Marmara Üniversitesi Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans üstü eğitimini tamamladı. Tunus’ta Arapça, İngiltere’de İngilizce dil eğitimi programlarına katıldı.

Profesyonel iş yaşamına turizm sektöründe başladı. Uluslararası organizasyon deneyimi kazandı. Mesleki yaşamına turizm sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmada yönetici olarak devam etti. Genel Müdürlük yaptı.

Aktif politikaya 2001 yılında AK Parti’nin kuruluşuyla başladı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcılığı, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve AK Parti Genel Merkez Turizm Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nde (TÜRSAB) çeşitli görevlerde bulundu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerde AK Parti tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi ve seçimleri kazanarak Beyoğlu Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

Demircan, 2014 yılında yapılan seçimlerde üçüncü kez aday gösterilirken seçimi kazanarak yeni başkanlık dönemine başladı.

Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ferda Hanımla 1996’da evlenen Ahmet Misbah Demircan; Zeynep, Rana ve Neva’nın babasıdır.

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