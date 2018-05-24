Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Maranki, dün gece Akit TV'de “Şayet olursa gidecek hiç bir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı'nın arkasında 25 Haziran’da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık..." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Savcılık açıklamasında Maranki'nin sözleri alıntılandıktan sonra şöyle denildi:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu kişi hakkında TCK Md. 216/1, 218/1 uyarınca 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılmış ve ilgili kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."