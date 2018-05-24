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    Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı

    Hürriyet Haber
    24.05.2018 - 17:00 | Son Güncelleme:

    Bitkisel tedavi yöntemleriyle isim yapan Ahmet Maranki hakkında, katıldığı canlı yayında 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında 'İlgili kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir' denildi.

    Ahmet Maranki, dün gece Akit TV'de “Şayet olursa gidecek hiç bir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı'nın arkasında 25 Haziran’da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık..." ifadelerini kullanmıştı.

    Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

    Savcılık açıklamasında Maranki'nin sözleri alıntılandıktan sonra şöyle denildi:

    "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu kişi hakkında TCK Md. 216/1, 218/1 uyarınca 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılmış ve ilgili kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

     

     

    Etiketler: gündem
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