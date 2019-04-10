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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.04.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Ahmet Kural’ın avukatlarından mahkemeye 'rapor' başvurusu: 'Araştırılsın'

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Ahmet Kural’ın avukatlarından mahkemeye 'rapor' başvurusu: 'Araştırılsın'

Ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın avukatları mahkemeye başvurarak Sıla Gençoğlu’nun darp iddiası sonrası özel hastaneden aldığı raporun araştırılmasını istedi. Avukatlar, idrar ve kan tahlilinin neden yapılmadığının araştırılmasını da talep etti.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddialarına ilişkin dava dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Kural’ın avukatları Ahmet Kurtluoğlu ve Sibel Aydın, davanın görüldüğü İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesine kovuşturmanın genişletilmesi için 7 maddeden oluşan 4 sayfalık bir dilekçe sundular.

Ceza yargılamasının amacının hakikatin araştırılarak bulunması olduğu vurgulanan dilekçede parça parça da olsa tüm delilerin toplanarak gerekli araştırmaların yapılması gerektiği kaydedildi. İlk duruşmada müşteki Sıla Gençoğlu ile şoförü Mahmut Kapçak’ın savcılıktaki ifadeleriyle çelişen beyanlarda bulunduğu anımsatılan dilekçede, gerekli araştırmanın yapılmasından sonra nihai kararın açıklanması gerektiği belirtildi.

''İdrar ve kan tahlilinin neden yapılmadığı araştırılsın''

Dilekçede, olayın ardından özel bir hastane tarafından verilen raporun Sıla Gençoğlu’nun beyanı ile uyumlu olup olmadığı, bu beyana göre idrar ve kan tahliline ve ultrason görüntülemesinin yapılıp yapılmadığını neden sorgulanmadığının araştırılması istenildi.

''Darp edilen bölgelerin fotoğrafları raporda yer almıyor''

Darp edilen bölgelerin raporda yer almadığına dikkat çekilen dilekçede, İstanbul Çağlayan Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne teskere yazılarak; varsa lezyonların yerleri boyutları yara özelliklerinin tanımlanıp tanımlanmadığı, tanımlanmadı ise sebebinin sorulmasına, yaraların fotoğraflarının çekilip çekilmediği, çekilmedi ise sebebinin sorulmasını istedi.

Sıla - Ahmet Kural davası ertelendi
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