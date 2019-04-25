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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK/İSTANBUL (DHA) - AA
25.04.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Ahmet Kural’a verilen hapis cezasına savcılıktan itiraz

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Ahmet Kural’a verilen hapis cezasına savcılıktan itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Ahmet Kural'a, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla ertelemeli olarak 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezasının, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından oluşan 11 ay 20 günlük kısmına itiraz ederek, bilirkişi raporu dikkate alınmadan verilen kararın kaldırılmasını talep etti.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, 22 Nisan tarihli duruşmada, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla oyuncu Kural'a verdiği ve ertelediği 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezası kararı, asliye ceza mahkemelerinin kararlarını incelemekle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ramazan Ergül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) ulaştırılmak üzere kararı veren İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu.

İtiraz dilekçesinde, yargılama sırasında, müşteki Sıla Gençoğlu'nun "tehdit" ve "hakaret" iddialarına ilişkin, tanık olarak dinlenilen sanık Ahmet Kural'ın komşusu Hatice Zeynep Tunç'un beyanlarına ve sanık avukatı tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerine hazırlatılan, mahkemeye sunulan 28 Kasım 2018 tarihli bilirkişi raporu (bilimsel mütalaa) içeriğine yer verildi.

"Komşuların ses duyamayacağına yönelik mütalaa dikkate alınmadı"

Tanık beyanıyla ilgili söz konusu bilirkişi raporunda, "ölçülen mekanda algılanabilir bir ses duyulmayacağı, evin fiziki yapısı nedeniyle ses enerjisinin önemli ölçüde absorbe olması sebebiyle evin dışından ses duyulmasının oldukça güç olduğu" tespitlerinin yapıldığı aktarılan dilekçede, mahkeme tarafından bu rapora, Adli Tıp Şube Müdürlüğünden rapor alınması ve sanık Kural'ın ikrara varan anlatımı nedeniyle dikkat edilmediği vurgulandı.

Sanık Ahmet Kural'ın ikrara varan anlatımının yalnızca "yaralama" suçuna ilişkin olduğu, "hakaret" ve "tehdit" suçlarına ilişkin ikrar mahiyetinde beyanının bulunmadığına dikkat çekilen dilekçede, tanık Hatice Zeynep Tunç'un beyanının da Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinde alınan bilirkişi raporuyla birlikte değerlendirilmesi ve bilimsel mütalaa içeriğine dair resmi makamlar aracılığıyla rapor alınarak hüküm kurulması gerektiği ifade edildi.

İtiraz dilekçesinde, kanuna aykırı olduğu iddiasıyla, "tehdit (7 ay 15 gün)" ve "hakaret (4 ay 5 gün) " suçları yönünden verilen hapis cezaları (11 ay 20 gün) kararlarının istinafen kaldırılması talep edildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Nisan'da verdiği kararla, oyuncu Ahmet Kural'ı, "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "basit yaralama" suçundan 5 ay ve "hakaret" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmış, bu cezaları bir yıllık denetimle ertelemişti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Savcılığın itirazı üzerine Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:
"Bu kararın anlamı şudur; tüm yargılama süresinde Ahmet Kural'ın avukatları, Ahmet Kural'ın evinin içindeki seslerin yan evden duyulup duyulmayacağına ilişkin keşif yapılmasını istemekle mahkeme her seferinde bu keşif talebini reddetmiştir. Hatta 22 Nisan 2019 tarihli duruşmada Ahmet Kural'ın avukatları, 'yargılamaya uzatmaya yönelik bir amaçlarının olmadığını, 2-3 gün içinde keşif yapılıp bunun sonucuna göre derhal Cuma günü karar verilebileceğini' beyan etmişlerdir. Buna rağmen mahkeme yine de Ahmet Kural'ın avukatlarının keşif talebini reddetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Kural hakkında üç ayrı suç olan "tehdit", "hakaret" ve "basit yaralama" nedeniyle hazırlanan iddianameye istinaden İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Ahmet Kural hakkında verilen "tehdit" ve "hakaret" cezalarının usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunması nedeniyle kaldırılmasını talep etmiştir. Yani Ahmet Kural'ın mahkeme tarafından ciddiye alınmayan delilleri savcılık tarafından ciddiye alınmış ve verilen cezaların istinafta kaldırılması istenmiştir."

 

Mahkeme sonrası Ahmet Kural'dan açıklama
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