Ahmet Kural, Sıla lehine ifade veren kadından şikayetçi oldu
Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen gece, kavgayı duyduğunu belirterek ifade veren kadından şikayetçi oldu.
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, o gece yan villada bulunan kadının yalan tanıklık yaptığını öne süren Kural, savcılığa başvurdu. Sıla'nın avukatının davada tanık olarak gösterdiği H. Z. T. ile ilgili yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Kararda; yalan tanık iddiasının ancak yargılama neticesinde belli olacağı ifade edildi.
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