Ahmet Ferruh Bozbeyli kimdir?
Ahmet Ferruh Bozbeyli, 1927 yılında Pazarcık’ta doğdu. Annesi Firdevs Hanım, babası Sıddık Beydir. İlk ve orta öğrenimini İslahiye, İskenderun ve Antakya’da sürdürdü. 1947’de Antakya Erkek Lisesi’nden, 1957’de İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ahmet Ferruh Bozbeyli İstanbul’da Avukatlık yaptı.
Ahmet Ferruh Bozbeyli, 1961, 1965 ve 1969’da AP’den, 1973’te ise DP’den İstanbul Milletvekili seçildi. 1961-1962’de Adalet Partisi Meclis Grubu Başkan Vekilliği, 1962-1965 yıllarında üç dönem TBMM Başkan Vekilliği ve 1965-1970 yıllarında üç dönem TBMM Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1970-1978 yılları arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı’nda bulundu. Daha sonraki yıllarda Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı ve Vakfın ilk Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı yaptı. Yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocukludur.
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