Ahmet Erdem kimdir?
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilen Ahmet Erdem vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kişisel bilgilerine ulaşmak isteyen vatandaşlar Ahmet Erdem kimdir, sorusunun cevabını internette araştırıyorlar. Peki Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilen Ahmet Erdem kimdir? İşte detaylar
Ahmet Erdem, 27 Ağustos 2015 tarihinde 63. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görevlendirildi.
İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta gördü. Lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini Ankara'da tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi kurulan seçim hükümetine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bağımsız üye olarak atanmıştır.
Ahmet Erdem, 1956 yılında Tokat'ta doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Tokat'talisans öğrenimlerini Ankara'da yaptı.
Ahmet Erdem, sırasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulundu.
Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Ahmet Erdem, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında uzun süre çalıştı.
Ahmet Erdem, 2016 yılından bu yana Çalışma Bakanlığında Müsteşar olarak görevini sürdürmüştü.
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