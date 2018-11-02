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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Latif SANSÜR / DHA
02.11.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

Ahmet Ercan'dan flaş deprem açıklaması! '2018- 2020 arasında yıkıcı bir deprem şaşırtıcı olmaz'

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Ahmet Ercan'dan flaş deprem açıklaması! '2018- 2020 arasında yıkıcı bir deprem şaşırtıcı olmaz'

DEPREM uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde Muğla ve Antalya’da meydana gelen depremler sonrası açıklama yaptı. Prof. Dr. Övgün Ercan, "Türkiye’de her 5 yılda bir yıkıcı deprem olur. 2011 Van depreminden bu yana yıkıcı deprem yok. 2018- 2020 arasında yıkıcı bir deprem şaşırtıcı olmaz" dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan, Afrika anakarasının Anadolu yarımadasının altına 700 yıldır yaptığı yıllık 2-3 santimlik dalışın, son 10 yılda 4-5 santimetreye çıkarak hız kazandığını, bunun depremlere neden olduğunu söyledi.

İstatistiklere göre, Türkiye’de her 5 yılda bir yıkıcı depremin yaşandığını belirten Prof. Dr. Övgün Ercan, "Ancak, 2011 Van depreminden bu yana hiç yıkıcı bir deprem görünmüyor. Bu yıldan başlayarak 2019, 2020 yıllarında yıkıcı bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olmaz. Depremlerin yüzde 52’si kuzey Anadolu kırığı boyunca, yüzde 33’ü batı Anadolu’da oluşuyor. Yüzde 13’ü ise Doğu Anadolu boyunca oluşuyor. Beklenen depremin olacağı bölge, bu yüzde bu oranlarında ancak yıkıcı olacak. Valiliklerin çadır ve diğer hazırlıkları, kurtarma ekiplerinin eğitim ve hazırlığı hep deprem sonrası önlemler. Öncesinde ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Deprem fonları doğru yerlerde kullanılarak konutların güçlendirilmesi, konutların, yerleşim yerlerinin sağlam olan yerlerde yapılması gerekiyor" dedi

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