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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.11.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Ahmet Berberoğlu'nun cezası belli oldu

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Ahmet Berberoğlu'nun cezası belli oldu

Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Ahmet Berberoğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı.     

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski HSYK üyesi sanık Berberoğlu ile avukatı katıldı.     

Duruşmada, Berberoğlu esas hakkındaki savunmasını yaptı.

HSYK üyesi seçilmesi nedeniyle suçlandığını, ancak 14 yıllık Danıştay tetkik hakimliği görevinin ardından HSYK üyesi seçildiğini anlatan Berberoğlu, bilerek ve isteyerek hiçbir örgüt içinde yer almadığını öne sürdü.     

Berberoğlu, hayatını şeffaf, herkesin gözü önünde yaşadığını, kamusal bürokrasi içinde yer almadığını, hiç kimse ya da gruptan elde ettiği güçle bir yerlere gelmediğini iddia etti.     

GÜLEN'İN TALİMATINI İLETTİĞİ İDDİASI     

Sanık Ahmet Berberoğlu, "Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile temas kurduğu ve talimatlarını ilettiği" iddiasını da reddetti. Terör örgütü elebaşı Gülen ile görüşmediğini, tanışmadığını ve talimat almadığını savunan Ahmet Berberoğlu, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.     

KARAR     

Esas hakkında savunmanın tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.     

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Başkan Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı.     

Sanık Ahmet Berberoğlu'nun "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi.     

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 15 aya çıkarıldı.     

Berberoğlu'nun cezası, yargılama sırasındaki davranışları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci  maddesindeki indirim 1/10 oranında uygulanarak 12 yıl 9 ay 27 güne indirildi.     

Sanığın aldığı ceza göz önünde bulundurularak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.     

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.            

"GÜLEN 140'TAN AŞAĞISINA RAZI OLUNMAMASINI İSTEMİŞ"     

Berberoğlu'nun, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, 2011'deki 160 kişilik Yargıtay üyeliği seçiminde, "üyelerin en az 140'ının cemaatten olması" yönündeki talimatını diğer üyelere ilettiği tanık ifadelerine yansımıştı.     

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, tanık olarak dinlendiği duruşmalarda, 2010'daki Anayasa değişikliğinin ardından yeniden şekillenen HSYK'nın yaptığı 160 kişilik Yargıtay üyeliği seçiminin ayrıntılarını anlatmıştı.      

Yargıtaya 2011'de yapılan üye seçimi öncesinde bu yapıya mensup HSYK üyeleriyle dönemin HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde bir araya geldiklerini belirten Hamsici, Kaya'nın toplantıda önceden hazırladığı 350-400 kişilik listeyi getirdiğini, mutabık kalınan isimlerin eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur tarafından yazıldığını söylemişti.     

Sayı üzerinden pazarlık istemediklerini, bu nedenle mutabık kalınan isimlerin sayılmaması taraftarı olduklarını ifade eden Hamsici, buna karşın cemaatçi HSYK üyelerinin listeyi saydıklarını ve 80 isim belirlendiğini kaydetmişti.     

Hamsici, "Cemaat mensubu üyeler başka bir odada kendi aralarında toplantı yaptıktan sonra Ahmet Berberoğlu, 'Hoca efendiye danışılmış, 140'tan aşağısına razı olunmamasını istemiş. Benim için tartışma bitmiştir.' dedi. O gün kavga ederek ayrıldık." ifadelerini kullanmıştı.     

Bu ifade, aynı toplantıda bulunan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in beyanlarında da geçti.     

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