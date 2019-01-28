Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı kaldırıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAhmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı kaldırıldı
GeriGündem Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özden ATİK / İstanbul DHA
28.01.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı kaldırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı kaldırıldı

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin bir günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, gazeteci Erol Önderoğlu ile birlikte yargılanan gazeteci- yazar Ahmet Aziz Nesin hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu katıldı. Mahkeme Başkanı Ali Günay, duruşma başlarken "Erol Önderoğlu sen misin?" şeklinde sorunca sanık Önderoğlu, "Ben sizlere siz olarak hitap ediyorum. Bana da siz olarak hitap edilmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme Başkanı Günay da "Bizim genel hitap şeklimiz böyle" diye yanıt verdi. 

AHMET AZİZ NESİN İFADESİNİ FRANSA'DA VERDİ

Mahkeme Başkanı Ali Günay, sanık Ahmet Aziz Nesin'in Fransa'dan ifadesinin alınarak mahkemeye gönderildiğini belirtti. Sanık Ahmet Aziz Nesin'in ifadesinde, "Bu suçlamaları kabul etmiyorum ve size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü bu dava, Fransız hukuki yetkililerini ilgilendirmemektedir. 11 gün İstanbul'da hapis yatmama rağmen herhangi bir cezam olmadığını, özellikle 2016 yılındaki yargılama esnasında Türk hukuki yetkililerine anlattım. Bu konuyla ilgili size beyan edeceğim başka bir şey yoktur" dediği belirtildi.

YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Aziz Nesin'in ifadesinin alınmış olması nedeniyle hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına hükmetti. Heyet, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi. 

14,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, sanıklar Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Aziz Nesin'in  "Suç işlemeye alenen tahrik etme", "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlarından 2 yıldan 14,5 yıla kadar ayrı ayrı hapisleri talep ediliyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ailesi defterini buldu. Emine'nin sır ölümünün nedeni ortaya çıktı

'Çok yakında huzura kavuşturacağız'

İstanbul'da bira fabrikasında yangın çıktı

Rıza Sarraf borçlarını ödemedi... Ebru Gündeş'e haciz şoku