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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA) 
23.03.2019 - 21:07, Son Güncelleme:

AHL'de üzücü olay... Gören herkes oraya koştu

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AHL'de üzücü olay... Gören herkes oraya koştu

ATATÜRK Havalimanı’nda Alman yolcu Horst Bichler (61), 25 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Bichler’in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiere göre, 19 Mart’ta Tayland’ın tatil adası Phuket’ten aktarmalı olarak İstanbul’a gelip Almanya’nın  Hannover şehrine gidecek olan Bichler, o gün uçağa binmedi. Dış Hatlar Terminali transit alanda dün rahatsızlanan Bichler, yer hizmeti görevlileri tarafından kontrol amaçlı olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Bir gün hastanede gözetim alında tutulduğu öğrenilen Bichler, bugün sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Alman yolcu daha sonra tekrar havalimanına geldi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Saat 17.30 sıralarında Dış Hatlar Terminali gidiş katında, araç yolunun bulunduğu alanda korkuluklara çıkan Bichler, 25 metre yükseklikten boşluğa düştü. Olay yerine ilk gelen polis memuru  tarafından ilk yardım uygulaması yapılan  Bichler’e daha sonra sağlık ekipleri de müdahale etti. Ambulansa alınarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Alman yolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili araştırma başlatırken, Bichler’in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

 

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