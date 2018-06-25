Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AHL'de uçağa binmedi böyle bulundu

    AHL'de uçağa binmedi böyle bulundu

    DHA
    25.06.2018 - 22:58 | Son Güncelleme:

    ATATÜRK Havalimanı otoparkında alkol komasına giren yolcu hastaneye kaldırıldı.

    THY’nin TK-1018 sefer sayılı uçağıyla saat 12.00’da Kosova’nın başkenti Priştine’den İstanbul Atatürk Havalimanı’na transit yolcu olarak gelen Arnavut uyruklu Luan Metallaj (28), THY’nin TK-1859 tarifeli seferiyle saat 13:20’de İspanya’nın başkenti Madrid’e gidecekti. Metallaj bilinmeyen bir nedenle Madrid uçağına binmedi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Akşam saatlerinde havalimanında vale görevlisi olarak çalışan bir personel, havalimanı katlı otoparkın 5 katında Metallaj’ı yerde yüzü koyun yataraken gördü.

    Yanında bitmiş alkol şişesi gören görevli, durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine Atatürk Havalimanı’nda görevli sağlık ekibini çağırdı. Kontrollerde alkol komasına girdiği belirlenen Metallaj yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Luan Metallaj’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Etiketler: uçak , ahl , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri