Ahlat’ta kar tatili
Bitlis’in Ahlat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.
Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle merkez ve köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda (YBO'lar, pansiyonlu okullar ve özel eğitim-öğretim kurumları dahil) 27 Şubat 2019 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca bu süre zarfında Ahlat ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.
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