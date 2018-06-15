Ahlat’a müze

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Ahlat Selçuklu Mezarlığı Müze ve Karşılama Merkezi’nde yaklaşık 5 bin eser sergileniyor. 1600 metre rakımda bulunan Van Gölü’nün kenarında yer alan Ahlat’ı, tarihin nefes alıp dinlendiği bir yer olarak niteleyen Numan Kurtulmuş şunları söyledi: “Maalesef bu kadar olağanüstü güzelliklere ve tarihi birikimine sahip olmasına rağmen, burada Kılıçaslan ve Selahaddin Eyyubi’nin çocukları birbirine düşman yapılmaya çalışıldı. Bu bölge artık kanla nefretle değil; kardeşlik, kültür, turizm ve refahla anılacak.”

BALMUMU HEYKELE İLGİ

Müzede ziyaretçilerin ilgisini en fazla, gerçek olup olmadığını anlamak için elleriyle dokundukları, Malazgirt Savaşı’nın anlatıldığı bölümde yer alan balmumu asker heykeli çekiyor. Müzede, Ahlat’ı ön plana çıkaran Nemrut, Süphan dağları ve Malazgirt Savaşı gibi tarih ve kültür değerlerine ilişkin bilgi ve görseller de yer alıyor.