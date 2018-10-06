'Ahlak ve görgü kuralı zorunlu ders olsun'
CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Türkiye’nin geleceğinin sağlıklı ve varlıklı olması için ilk, orta ve liselerde toplumsal ahlak ve görgü kurallarının zorunlu ders olarak okutulmasını içeren bir kanun teklifi verdi.
Teklifinde ahlaki çöküntünün ciddi bir toplumsal sorun olduğunu belirten Özer, “Toplumsal ahlak adaletli bir yaşamın olmazsa olmazıdır” dedi.
Aydın Özer’in “Toplumsal Ahlak ve Görgü Kuralları” dersinin programa konmasını içeren kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer alıyor: “En genel anlamıyla ahlak deyince kişisel veya toplumsal, iyi ve kötü davranışlar arasındaki farklar ve dürüst olmanın kalitesi üzerinde uzlaşılan bireyler arası kurallar dizisi akla gelir. Ahlak; bir toplumun doğru, dürüst, adaletli ve demokratik bir anlayışla yaşamasını, ilerlemesini, refah seviyesi yüksek bir toplum haline gelmesini sağlayan temel basamaktır. Ahlakın olmadığı toplumlarda ilkeden, vicdandan, görgüden, nezaketten, onurdan ve haysiyetten söz etmek de mümkün değildir. Tüm bunların yokluğu ise bizimki gibi, devlet yönetimindeki kutuplaştırıcı dille zaten birbirine düşman edilmiş, ‘biz ve onlar’ diye ayrıştırılmış bir toplumun iflası demektir, yıkımıdır, yok olmasıdır.”
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