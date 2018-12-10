Ahırda yaşam mücadelesi veren çiftin tek hayali ev sahibi olmak

Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde ikamet eden Karagöz çifti, köylüler tarafından daha önceden ahır olarak kullanılan toprak yapıda yaşamını sürdürüyor. 6 yıl önce ahır olarak kullanılan tek gözlü, derme çatma harabe barakaya yerleşen çift, sıcak bir yuvaya kavuşup, halıya basabilmenin hayalini kuruyor. Eski ahırda yaşamını sürdüren ve sağlık problemi yaşayan Karagöz çifti, çaresizlik içerisinde yetkililer ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Pencere ve damı naylon brandayla soğuktan ve sudan korumaya çalışan çift, yapının çökme tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyor.

“BURASI DAHA ÖNCE HAYVANLARIN YERİYDİ”

Yaklaşık 5-6 yıldan bu yana ahırda kaldıklarını ifade eden 65 yaşındaki Melikşah Karagöz, “Azıklı köyünde oturuyorum. Burası daha önce hayvanların yeriydi. İki kızım var onlar da evlenip ayrıldılar. Şu anda eşimle birlikte kalıyoruz. Köylüler, ahırı boşaltıp bize verdiler. Ahırın içerisinde yatıp kalkıyoruz. Hiçbir gelirimiz ve maddi durumumuz yok. İki elimde de damar çekmesi var. Bu nedenle çalışamıyorum. İkimizde yaşlıyız. 2 ayda bir kaymakamlık bize 250 TL para ödüyor. O para da elektrik parasına yetmiyor. Hiçbir gelirimiz yok. Bir tavuğumuz dahi yok. Ne maaşımız ne banyo ne de mutfağımız var. Bir halının üzerine basma duygusunu unuttuk. Perişan halde burada yaşamaya çalışıyoruz. Bir evimiz olsa çok güzel olurdu. Devletten, Allah rızası için bize yardım etmesini istiyoruz. Köydeki vatandaşlar günde 2-3 ekmek bize gönderiyorlar” dedi.

Melikşah Karagöz’ün eşi Zekiye Karagöz ise tek hayalinin bir ev olduğunu söyledi.

Öte yandan Hasköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aileye her ay 250 TL yardım yapıldığı ifade edildi.





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