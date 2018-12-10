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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
10.12.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Ahırda yaşam mücadelesi veren çiftin tek hayali ev sahibi olmak

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Ahırda yaşam mücadelesi veren çiftin tek hayali ev sahibi olmak

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde yaşayan Melikşah ve Zekiye Karagöz çifti, eskiden ahır olarak kullanılan barakada yaşam mücadelesi veriyor.

Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde ikamet eden Karagöz çifti, köylüler tarafından daha önceden ahır olarak kullanılan toprak yapıda yaşamını sürdürüyor. 6 yıl önce ahır olarak kullanılan tek gözlü, derme çatma harabe barakaya yerleşen çift, sıcak bir yuvaya kavuşup, halıya basabilmenin hayalini kuruyor. Eski ahırda yaşamını sürdüren ve sağlık problemi yaşayan Karagöz çifti, çaresizlik içerisinde yetkililer ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Pencere ve damı naylon brandayla soğuktan ve sudan korumaya çalışan çift, yapının çökme tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyor.

Ahırda yaşam mücadelesi veren çiftin tek hayali ev sahibi olmak

“BURASI DAHA ÖNCE HAYVANLARIN YERİYDİ”

Yaklaşık 5-6 yıldan bu yana ahırda kaldıklarını ifade eden 65 yaşındaki Melikşah Karagöz, “Azıklı köyünde oturuyorum. Burası daha önce hayvanların yeriydi. İki kızım var onlar da evlenip ayrıldılar. Şu anda eşimle birlikte kalıyoruz. Köylüler, ahırı boşaltıp bize verdiler. Ahırın içerisinde yatıp kalkıyoruz. Hiçbir gelirimiz ve maddi durumumuz yok. İki elimde de damar çekmesi var. Bu nedenle çalışamıyorum. İkimizde yaşlıyız. 2 ayda bir kaymakamlık bize 250 TL para ödüyor. O para da elektrik parasına yetmiyor. Hiçbir gelirimiz yok. Bir tavuğumuz dahi yok. Ne maaşımız ne banyo ne de mutfağımız var. Bir halının üzerine basma duygusunu unuttuk. Perişan halde burada yaşamaya çalışıyoruz. Bir evimiz olsa çok güzel olurdu. Devletten, Allah rızası için bize yardım etmesini istiyoruz. Köydeki vatandaşlar günde 2-3 ekmek bize gönderiyorlar” dedi.

Ahırda yaşam mücadelesi veren çiftin tek hayali ev sahibi olmak

Melikşah Karagöz’ün eşi Zekiye Karagöz ise tek hayalinin bir ev olduğunu söyledi.

Öte yandan Hasköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aileye her ay 250 TL yardım yapıldığı ifade edildi.

 

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