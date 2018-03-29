Ahırda dans eden çift sosyal medyada fenomen oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak çalışan Namık Kazdondu'nun eşi Hatice Kazdondu ile birlikte ahırda ineklerin arasında şarkı söyleyerek dans ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada fenomen oldu. Çiftin yakını tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kez paylaşıldı.

Namık Kazdondu, videoyu izleyenlerden güzel tepkiler aldıklarını söyleyerek, "Eşimle birlikte sabah erken kalkmıştık. Ahırda hayvanlarımıza baktık. O gün neşeli bir günümdü. Hem şarkı söyledim hem de eşimle ahırda dans ettim. Eşimi seviyorum. Daha sonra bu görüntüler Dünya Kadınlar Günü'nde bir arkadaşım tarafından sosyal medyada paylaşılmış. Çok izlendi, biz böyle bir şey düşünmemiştik ama mutlu olduk. Eşime aşığım dedi.