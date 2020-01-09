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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 09.01.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

Ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi

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Ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir ahırda, çeşitli türlerde 1046 şişe sahte içki ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Sarnıç Mahallesi, 1119 Sokak'taki bir ahırda sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, 70 ve 100 cc'lik toplam 1046 şişe sahte rakı, votka ve viski ele geçirdi. Sahte içkiyle ilgili Aydın G., Mustafa Ö. ve Mehmet G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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