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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.03.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

"Ahde vefa" için şehir şehir geziyorlar

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"Ahde vefa" için şehir şehir geziyorlar

Türkiye'ye hizmet etmiş devlet büyükleri, sanatçılar ve şehit ailelerine vefada farkındalık oluşturmak için kurulan Ahde Vefa Platformunun üyeleri, kuruluşlarından itibaren bir yıllık sürede Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda aileyi ziyaret etti.

Gönüllü 20 kadının bir araya gelmesiyle geçen yıl kurulan, ardından erkek üyelerin de katıldığı Ahde Vefa Platformu, 2. Abdülhamid Han'ın torunları, Özal ve Erbakan aileleri, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesi, Necip Fazıl Kısakürek'in yakınları ve Müslüm Gürses'in eşi gibi Türkiye için önem taşıyan isimlerin ailelerine "ahde vefa ziyaretleri" gerçekleştiriyor.

Platform Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nuran Kırlak yaptığı açıklamada, günümüzde "vefasızlık ve vefakarlık" sözlerinin çok kullanıldığını ancak bu kavramların içinin boş kaldığını söyledi.

Kırlak, "Toplumda, 'Vefalıyız' diyoruz ama içini dolduracak hiçbir şey yapmıyoruz. Vefa iyi niyet, samimiyet ve sadakattir. Bunların içini dolduran bir şeyler yapılmayınca hiçbir anlamı yok." ifadesini kullandı.

Ülkesine hizmet etmiş, eser bırakmış insanların zamanla unutulduğunu belirten Kırlak, toplumda böyle bir eksiklik olduğunu hissettiklerini ve bu alandaki boşluğu doldurmak için Türkiye'nin önde gelen büyüklerini, ülkeye hizmet etmiş, eser bırakmış kişileri ve vefat edenlerin ailelerini il il ziyaret ettiklerini söyledi.

Ahde vefa konusunda ülkeye yön vermiş insanların yanında oldukları hissini vermek ve farkındalık oluşturmak adına böyle bir yola çıktıklarına vurgu yapan Kırlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samimiyet ve iyi niyetle, hiçbir çıkar beklemeden, karşılık gözetmeden, tamamen gönül bağı üzerine kurduğumuz platformumuz bir yaşında. Bir yılda planladığımIz çalışmaları Allah'ın yardımıyla 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Ziyaret ettiğimiz her büyüğün özel anılarını duymak, onların bizimle sohbet etmesi çok güzel. İnsanların dinlenmeye ihtiyacı var, onları dinlemeliyiz."

Kimseden bir beklentileri olmadığını vurgulayan Kırlak, "Biz sadece yaralı gönüllere merhem olmaya, onları dinlemeye ve ne kadar sahip çıkılsa da bu açığı tamamlamak için bu yola baş koyduk." dedi.

"GÖNÜLLERE KÖPRÜ OLUŞTURDUK"

Ahde Vefa Platformu Danışmanı Taner Akkuş da sivil toplum kuruluşlarında gönüllülüğün temel esas olduğunu söyledi.

Ülkenin refahı ve huzuru için geçmişte bedel ödemiş büyüklerin ailelerini ziyaret eden bir oluşum bulunmadığını fark ettiklerini belirten Akkuş, "Biz de bu şuurla Ahde Vefa Platformunu oluşturduk. Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın ailesi, Özal ailesi, Erbakan ailesi, Necip Fazıl Kısakürek'in ailesi gibi ülkemize mal olmuş büyük değerlerin ailelerine ahde vefa ziyaretleri yaparak gönüllere köprü oluşturduk. Ziyaretlerimiz sürecek." diye konuştu.

Ziyaretlerin yanı sıra "Ahde Vefa Platformu Buluşmaları" da planladıklarını dile getiren Akkuş, bu kapsamda üç aileyi ağırladıklarını kaydetti.

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