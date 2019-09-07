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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU/İSTANBUL-DHA
07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Ahbap–çavuş ilişkisi bitecek’

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
‘Ahbap–çavuş ilişkisi bitecek’

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı bir etkinlikte Yenikapı’daki miting alanında toplanmaya devam eden İBB bünyesindeki kiralık otomobillerle ilgili, “Ya işte ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan... Ya işte şov yapıyor falan filan. Bu ahbap–çavuş ilişkisi bitecek” dedi.

Öte yandan araçların toplanmasının salı gününe kadar süreceği, üst segment lüks makam araçlarının da ekleneceği öğrenildi.

CHP’Lİ BAŞKANVEKİLİNİN ARACI

Öte yandan Yenikapı’daki lüks araçlardan birini, İmamoğlu’nun başkanvekili Hüseyin Aksu’nun kullandığı belirtiliyor. Aksu, önce iddialarla ilgili sorulara cevap vermedi daha sonra “Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi” dedi. 2010 model Mercedes S serisi makam aracı dün de Yenikapı’da görüntülendi.

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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