‘Ahbap–çavuş ilişkisi bitecek’
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı bir etkinlikte Yenikapı’daki miting alanında toplanmaya devam eden İBB bünyesindeki kiralık otomobillerle ilgili, “Ya işte ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan... Ya işte şov yapıyor falan filan. Bu ahbap–çavuş ilişkisi bitecek” dedi.
Öte yandan araçların toplanmasının salı gününe kadar süreceği, üst segment lüks makam araçlarının da ekleneceği öğrenildi.
CHP’Lİ BAŞKANVEKİLİNİN ARACI
Öte yandan Yenikapı’daki lüks araçlardan birini, İmamoğlu’nun başkanvekili Hüseyin Aksu’nun kullandığı belirtiliyor. Aksu, önce iddialarla ilgili sorulara cevap vermedi daha sonra “Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi” dedi. 2010 model Mercedes S serisi makam aracı dün de Yenikapı’da görüntülendi.
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