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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
21.10.2018 - 22:29, Son Güncelleme:

Ağzını ve ayaklarını bağlayarak ölüme terk ettiler

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Ağzını ve ayaklarını bağlayarak ölüme terk ettiler

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir tarlada ağzı ve ayakları bağlanmış şekilde ölüme terk edilen bir köpek bulundu. Talihsiz köpeğin imdadına koşan vatandaşlar, köpeğin ağzındaki ve ayaklarındaki ipleri keserek kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Samurlu köyü mevkiindeki bir zeytin tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, bir sokak köpeğinin ağzını ve ayaklarını bağlayarak bir tarlada ölüme terk etti. Aradan geçen bir süre sonra söz konusu tarlaya Talip Terim ve ailesi zeytin toplamak için geldi. Talip Terim zeytin topladığı sırada, tarlanın içerisinde bir köpeğin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumdan şüphelenen Terim, köpeğin yanına yaklaştığında talihsiz hayvanın ağzının ve ayaklarının bağlanmış olduğunu fark etti. Köpeğe yardım etmek isteyen Terim, ilk önce belediye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa bir süre sonra hayvanın nefes alamadığını ve ağzından köpükler çıktığını fark eden Terim, bıçakla köpeğin ağzındaki ve ayaklarındaki ipleri kesti. Ölüme terk edilen köpeği kurtaran Terim, talihsiz hayvana yiyecek ve su verdi. Yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından, yüzlerce sosyal medya kullanıcısı talihsiz hayvana yapılan eziyete tepki gösterdi.

Ağzını ve ayaklarını bağlayarak ölüme terk ettiler

"HAYVAN RESMEN TEŞEKKÜR EDER GİBİ SARILDI BİZE’’

Talihsiz hayvanın imdadına yetişen Talip Terim, olayı şu şekilde anlattı:

"Tarlaya zeytin toplamaya geldiğimizde burada hareketsiz bir şekilde yatan köpeği fark ettik, ağzı ve ayakları bağlıydı yatıyordu. Ağzından köpürükler çıkıyordu, hayvan nefes alamıyordu ölecekti, can çekişiyordu. Onu görür görmez annemlerden bıçak isteyip iplerini çözdüm. Ağzındaki ipi de çözdüm, korktum ilk başta yanaşmak için, belediyeden yardım istedim. Ondan sonra bir cesaret geldi, ayaklarındaki ipleri kestim bıçakla, kurtardım hayvanı. Hayvan resmen teşekkür eder gibi sarıldı bize, mutluyum yani bu hayvanı kurtardığım için.’’

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