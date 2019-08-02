Ağustos ayına özel cuma mesajlarını derledik... Birbirinden güzel cuma mesajları…
Cuma günlerinin geleneklerinden biri halini alan cuma mesajları için araştırmalar günün erken saatlerinden itibaren başladı. Mübarek cuma gününün hissettirdiği güzel duyguları yakınlarıyla paylaşmak isteyenler, internet üzerinden araştırma yapıyor. Sizler de bu mesajlardan birini seçerek ister telefon isterseniz de sosyal medya yoluyla paylaşabilirsiniz. İşte, birbirinden güzel Cuma mesajları…
2019 ağustos ayının ilk cuma namazını kılacak olan vatandaşların ana gündem konularından biri de cuma mesajları oldu. Her cuma olduğu gibi bu cuma gününde de inananlar eş, dost, akraba ve sevdiklerine en anlamlı cuma mesajlarını iletmek istiyor. İşte, en güzel ve en farklı cuma mesajlarından derlemeler...
CUMA MESAJLARINDAN DERLEMELER
"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
“Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.”
“Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.”
“Allahım! Bilerek veya bilmeyerek islediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz sen merhametlilerin en merhametlisisin.”
"Allah'ım
İçimizi sevginle, dışımızı şefkatinle rızkımızı bereketinle , ömrümüzü merhametinle .
Ahiretimizi nurunla doldur."
"Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun."
"O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. Bakara Sûresi, 117"#HayırlıCumalar
"Bir yerde, diyordu ki; "bırakın bazı insanlarla aranızda su sızsın, belki de çiçekleriniz böyle yeşerecek." Hayırlı cumalar
"En güzel zırh Duâ'dır.. Eksik olmasın gönlümüzden, dilimizden..." #HayırlıCumalar
"Kibrin şımarttığı, kinin şaşırttığı insanlardan olmamak Duâsıyla
Cumâ'mız Mübarek olsun
Duâ'larımız sizinle"
"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim."
"Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim."
"Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!"
"Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar."
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