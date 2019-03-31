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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AĞRI (AA)
31.03.2019 - 23:35, Son Güncelleme:

Ağrı’yı kazanan Savcı Sayan’dan ilk açıklama

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Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Savcı Sayan yaptığı açıklamada "Bundan sonra bana oyunu vermiş vermemiş olsun, bana hakaret edenler dahil herkes benim ağabeyimdir, kardeşimdir. Herkese hizmet boynumun borcudur" dedi.

Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan Savcı Sayan, "Bundan sonra bana oyunu vermiş vermemiş olsun, bana hakaret edenler dahil herkes benim ağabeyimdir, kardeşimdir. Herkese hizmet boynumun borcudur." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Savcı Sayan, partililerin Dörtyol Kavşağı'ndaki kutlama programına katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve parti bayrağı taşıyan kalabalığa seslenen Sayan, kent için yarından itibaren çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

Sayan, "Ağrı'ya canım feda, siz benim her şeyimsiniz. Bu saatten sonra ölsem bile gözüm arkada kalmayacak, size kurban olurum. Bugün Ağrı'nın kaderini, tarihini değiştirdiniz. Artık yepyeni bir Ağrı ile karşı karşıyayız. Esir düşen, başkalarının işgaline uğrayan, başkalarının eline düşen Ağrı'yı kurtardınız. Bundan sonra bana oyunu vermiş vermemiş olsun, bana hakaret edenler dahil herkes benim ağabeyimdir, kardeşimdir. Herkese hizmet boynumun borcudur." diye konuştu.

Sayan, kendisinin bir siyasi parti için değil Ağrı için seçildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrılılar, siz çok büyük bir iş başardınız. Siz dünyaya, Türkiye'ye tarihi bir ders verdiniz. 'Ağrı düşmüş yerlerde sürünüyor, bir daha kalkamaz' diyenlere, dünyanın en büyük cevabını verdiniz. Siz benim başımı Ağrı'nın başı kadar yükselttiniz. Ben size yanlış yapabilir miyim, sizi unutabilir miyim, aranıza ayırım koyabilir miyim, Bu partidendir, şu partidendir diyebilir miyim? Biz artık hep birlikte Ağrı'yız."

Seçim süreci boyunca kendisini destekleyen MHP, BBP, sivil toplum kuruluşları, partililer ve kanaat önderlerine teşekkür eden Sayan, "Bundan sonra bizim ayrımız, gayrımız yok. Biz hep birlikte hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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