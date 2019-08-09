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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İbrahim LALELİ/ANTALYA (DHA)
09.08.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Ağrısı arttı, doktora gitti! Kulağından çıkan şoke etti, ailesi bile inanmadı

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Antalya'da ağaç budadığı sırada başlayan ağrı nedeniyle hastaneye giden Ahmet Gök'ün(38) sağ kulağından canlı kelebek çıkarıldı. Kelebeğin kulağına girdiğini anlamadığını sadece ağrı hissettiğini söyleyen Gök, doktor müdahalesiyle çıkarılan kelebeği kanatlarını çırparken gördüğünde çok şaşırıp, korktuğunu söyledi. Yaşananların ardından evine döndüğünü ve başına gelenleri ailesiyle paylaştığını söyleyen Ali Gök, "Eşim yaşananlara inanmadı'' dedi.

Döşemealtı Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ahmet Gök, önceki gün evinin bahçesinde nar ağacı budamaya başladı. Ancak aniden sağ kulağında ağrı başladı. Önce arı soktuğunu düşünen Gök, ağrının artması üzerine Şelale Termessos Hastanesi'ne gitti.

Yapılan muayenede Gök'ün sağ kulağında kelebek olduğu görüldü. Mikro kamerayla kulağın içini kontrol eden doktor, kelebeğin canlı olduğunu ve kanat çırptığını tespit etti.

Kelebek, doktor tarafından pensle tutularak canlı olarak kulaktan çıkarıldı.

Kulak zarına ilerlediği ve sıkışıp kaldığı belirlenen kelebek, hastane bahçesinde doğaya salındı.

''NADİR BİR OLAY''

Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ali Zahmakıran,"Bu tür olaylarla nadir karşılaşıyoruz. Hastamız hastanemize gelip, ağrı ve kıpırtı hissettiğini söylüyor. Kulak burun boğaz uzmanımız hastamızı muayene edince gözlerine inanamıyor. Kelebeğin canlı olduğunu görüyor. Başarılı bir işlemle kelebek çıkarıldı. Kulak zarına kadar gidip sıkışmış. Kulak zarı üzerinden pensle tutularak çıkarıldı" dedi.

''KULAKTA ZARAR YOK''

Kelebeğin korunma iç güdüsüyle saklanmak için kulağa girmiş olabileceğini anlatan Zahmakıran, "Hastamızın kulağında temizlik yapıldı, kulak zarı kontrol edildi. Kelebeğin kulağa zarar vermediği anlaşılınca hastamız taburcu edildi. Kelebek hastane dışında serbest bırakıldı" diye konuştu.

AİLESİ İNANMADI

Yaşananların ardından evine döndüğünü ve başına gelenleri ailesiyle paylaştığını söyleyen Ali Gök, "Eşim yaşananlara inanmadı. Açıkçası çok korktum, özellikle doktorun elindeki penste kanatlarını çırpan bir kelebek görmeyi hiç düşünmemiştim" dedi.

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