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    Ağrı'dan sonra Ankara'dan kötü haber... Ev ev aranıyor

    Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)
    25.06.2018 - 15:41 | Son Güncelleme:

    AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları sürerken bir kayıp haberi de Ankara'dan geldi. Yaz tatili için ailesiyle beraber gittikleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’nde 3 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara’yı (8) arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan arama yapılıyor.

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    • 8 yaşındaki Eylül’den 3 gündür haber yok
    • 8 yaşındaki Eylül’den 3 gündür haber yok
    • 8 yaşındaki Eylül’den 3 gündür haber yok
    • 8 yaşındaki Eylül’den 3 gündür haber yok

    Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi.

    İhbar üzerine köye giden jandarma ve AFAD ekipleri, Eylül’ü bulmak için seferber oldu. Ankara Valisi Ercan Topaca’nın talimatı ile oluşturulan özel ekip geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan arama yapıldı. Havadan yapılan aramada ilk gün 10 kilometrelik bir alan tarandı. Bu çalışmadan sonuç alamayan ekipler, daha sonra çalışmalarını karadan sürdürdü. Çalışmalara bu sabah yeniden başlandığı ve arama köpeğinin de kullanıldığı öğrenildi.

    Ağrıdan sonra Ankaradan kötü haber... Ev ev aranıyor

    ANNE VE OĞLUNUN İFADESİNE BAŞVURULDU

    Jandarma ekipleri, diğer taraftan ise Eylül’ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor. Baba İbrahim Yağlıkara’nın jandarma ekiplerine, "Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" ifadesi üzerine, köyde yaşayan komşuları U.K. ve annesi N.K.’nin ifadelerine başvuruldu.

    Ayrıca jandarma ekiplerinin, baba İbrahim Yağlıkara’nın ifadesi sonrası köydeki bazı evlerde de arama çalışması yürüttüğü belirtildi.


    LEYLA AYDEMİR HER YERDE ARANIYOR

    Ağrı’da kaybolan Leyla’yı bulana dedesinden 300 bin lira ödülAğrı’da bayramın ilk günü Bezirhane Köyü’nde kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen henüz bulunamayan 4 yaşındaki minik Leyla için ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Köyde arama çalışmaları sürerken Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir torunu bulup getirene veya doğru ihbar yapana 300 bin lira ödül vereceklerini söyledi.
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    Etiketler: kayıp kız , Eylül Yağlıkara , son dakika , haberler
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