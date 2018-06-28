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    Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

    AA
    28.06.2018 - 00:20 | Son Güncelleme:

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçırıldığı iddia edilen 13 yaşındaki erkek çocuğunun bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 yaşındaki S.E'nin 25 Haziran'da akşam saatlerinde Büyük Ağrı Caddesi İnzibat Köprüsü mevkisinde kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce henüz plakası belirlenemeyen bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Ağrı'da dedesinin köyüne bayram ziyaretine giden 3 yaşındaki Leyla Aydemir de günlerdir süren yoğun arama faaliyetine rağmen henüz bulunamadı.

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    Etiketler: kayıp çocuk , Kaçırılma , son dakika , haberler
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