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    Ağrı’dan acı haber

    Hürriyet Haber
    20.05.2018 - 16:25 | Son Güncelleme:

    Ağrı’da bir EYP’nin patlaması sonucu iki asker şehit oldu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı Doğubayazıt’ta bölücü terör örgütü tarafından yerleştirilen bir El Yapımı Patlayıcı’nın (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.

    YARALI ASKER DE ŞEHİT OLDU

    1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli askerleri taşıyan midibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ağır yaralanan er de kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

    Şehit sayısı 2’ye çıkarken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

     

    Etiketler: TSK , gündem
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