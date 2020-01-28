MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAğrı’da soğuk hava hayatı felç etti
GeriGündem Ağrı’da soğuk hava hayatı felç etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan Demir (İHA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

Ağrı’da soğuk hava hayatı felç etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağrı’da soğuk hava hayatı felç etti

Ağrı'da uzun süredir eksi 20 derecenin altında seyreden hava sıcaklığı hayatı durma noktasına getirdi.

Vatandaşların cadde ve sokaklara çıkmakta zorlandığı kentte, akarsuların yüzeyi, çeşmeler, araba, ev ve iş yerlerinin camları başta olmak üzere hemen her şey dondu.
Sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen işe koyulan ve kentte el arabacılığı yapan Vedat Turgut, hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına düştüğünü ve işe giderken oldukça zorlandıklarını dile getirerek, “Sabahleyin işe kalkmakta çok zorlanıyoruz. Şu günlerde hava soğukluğundan dolayı çalışmak çok zor. İş yapamıyoruz. Daha ne kadar böyle devam eder bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle