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    Ağrı'da sağanak uyarısı

    AA
    10.06.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi, Ağrı'da ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı bulutlu geçecek.

    Açıklamada, öğle saatlerinden sonra Ağrı'nın güney kesimlerinde, kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

    Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvet eseceği tahmin ediliyor.

    Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 14, Tunceli'de 13, Erzincan'da 11, Erzurum'da 8, Kars ve Ağrı'da 7, Ardahan'da 6 derece ölçüldü.

    Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 30, Iğdır'da 28, Ağrı'da 24, Erzurum'da 23, Kars'ta 22 ve Ardahan'da 21 derece olarak öngörülüyor.

    Etiketler: sağanak yağış , ağrı , sağanak uyarısı , son dakika , haberler
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