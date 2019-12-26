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Selahattin KAÇURU, (DHA)
26.12.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Ağrı'da ortalık karıştı... Dilenciler birbirine saldırdı

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Ağrı'da ortalık karıştı... Dilenciler birbirine saldırdı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde dilencilik yapan Suriyeli kadınlar arasında çıkan kavga cep telefonu ile kaydedildi. Kavga eden kadınlardan biri otombil altında kalarak yaralandı. Ayağından yaralanan kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

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  • Dilenciler birbirine saldırdı
  • Dilenciler birbirine saldırdı
  • Dilenciler birbirine saldırdı
  • Dilenciler birbirine saldırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Iğdır- Ağrı çevre yolundaki trafik ışıklarında dilenen ve aralarında çocukların da bulunuduğu Suriyeli kadınlar, yer yüzünden kavga etti. Önce birbirleri ile tartışan aralarında üç çocuğun da bulunduğu 5 kadın daha sonra saç saça kavga etti.

Zaman zaman kavgaya çocukar da katıldı. Suriyeli kadınların kavgası yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Kavga eden kadınlardan birinin ayağı ise yoldan geçen bir otomobilin altında kaldı.

Kadınların kavgası yaşanan kaza ile sona erdi. Yaralanan kadın çevredeki vatandaşlar tarafında Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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