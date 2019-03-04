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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.03.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

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Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları üyeleri düzenledikleri basın açıklamasıyla partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Emrah Aslan, beraberindeki üyelerle Abide Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla İYİ Parti'den topluca istifa ettiklerini söyledi.

Toplu halde istifa etmelerinin nedeninin İYİ Parti Genel Merkezinin sürdürdüğü yanlış politikalar olduğunu belirten Aslan, bir yıl önce İYİ Parti'ye katıldıklarını dile getirdi.

"İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevinden yönetim kurulu üyelerimizle birlikte toplu halde istifa etmiş bulunmaktayız" diyen, Aslan, şöyle konuştu:
"Bu istifanın sorumlusu ne ana kademe, ne il başkanı ne de belediye başkan adayımızdır. Tek sorumlusu İYİ Parti Genel Merkezidir. Gün memleketimize sahip çıkma günüdür. En önemlisi ise vatanımıza, milletimize sahip çıkma günüdür. Bizler Ağrı sevdalısı gençler olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde projeleriyle heyecan uyandıran donanımlı, birikimli, iş bilen ve saygın bir kişiliğe sahip olan, memleketimizi ülkemize emanet eden en önemlisi ise gençliğe verdiği değer göz önünde olan AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Sayın Savcı Sayan'ı destekleyeceğimizi bildiririz."

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