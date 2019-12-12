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Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı) (DHA)
12.12.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

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Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Patnos ilçesine bağlı Kazanbey köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Nedim Akgün'ün (23) kullandığı 35 YA 288 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halis Erim (63) yönetimindeki 46 H 233 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü, araçlarda bulunan İlyas Bekir (31) ve Ramazan Demir (45) ile birlikte 4 kişi hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan 4 kişinin cenazesi, çıkarıldıktan sonra Patnos Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

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