Ağrı’da eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı
Ağrı Valiliği, 13-16 şubat tarihlerinde il genelinde toplantı, gösteri, toplantı, toplanma, basın açıklaması ve eylem gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla karar alındığını vurgulandı.
Açıklamada, "13-14-15-16 Şubat 2019 tarihlerinde ilimiz mülki sınırları içerisinde (İl merkezi, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) bu içerikle açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek tüm toplantı ve toplanmalar ile basın açıklaması, oturma eylemi vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadesine yer verildi.
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