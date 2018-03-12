Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ağrı'da çatışma çıktı! 1 şehit

    Ağrı'da çatışma çıktı! 1 şehit

    AA
    12.03.2018 - 18:01 | Son Güncelleme:

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden acı haber... Teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

    Güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı.

    Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı uzman çavuş bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
    Uzman çavuş hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

    Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı birlik sevk edilirken, operasyon Ağrı ve Doğubayazıt’tan gelen jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

    Etiketler: Ağrı , Doğubeyazıt , çatışma , terörist , pkk , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri