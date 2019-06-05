Ağrı'da çatışma! 2 terörist etkisiz hale getirildi...
İçişleri Bakanlığından, Ağrı Doğubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı-Doğubayazıt kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle