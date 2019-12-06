MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAğrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
06.12.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

AĞRI'nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyündeki evde saklanan PKK'lı teröristler ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı. 4 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirilirken, 5 jandarma da yaralandı.

Tutak'ta devriye gezen jandarma ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, sabaha karşı Soğukpınar köyüne gitti. Burada evde saklanan PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada teslim olmayan 4 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan 5 jandarma ise Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmalardan 2'si, ayakta tedavi edilirken, 3'ünün tedavisine devam edildiği belirtildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle