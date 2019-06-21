Ağrı merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu
Ağrı merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, Ordu, Çankırı, Sivas ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıkça tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden biri tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgütün mahrem TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aktif görevde bulunan bir yarbay, bir binbaşı, bir astsubay, bir kamu kurumu avukatı ile bir sivil gözaltına alınmıştı.
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