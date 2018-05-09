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    Ağrı, Iğdır ve Kars ilk sahur ve iftar saati kaçta? 2018 imsakiye bilgileri

    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 15:20 | Son Güncelleme:

    Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Ağrı, Iğdır, Kars şehirlerinde yaşayan binlerce vatandaş, ilk sahur ve iftar saatleri konusunda araştırmalarına başladı. Bu kentlerde yaşayan binlerce vatandaşın niyet etmek için uyanacağı ilk sahur saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre belirlenecek. İşte, 2018 yılının imsakiye bilgilerine göre Kars, Iğdır ve Ağrı ilk sahur ve iftar saatleri bilgisi

    Iğdır, Ağrı ve Kars iftar ve sahur saatleri, oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce kişinin gündemindeki madde olmaya devam ediyor. Kars, Ağrı ve Iğdır imsakiye bilgilerine göre ilk sahur ve iftar saatleri konusunda bilgi sahibi olacak olan birçok kişi, Diyanet'in yayımladığı bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, 2018 yılının İmsakiye bilgilerine göre Kars, Iğdır ve Ağrı ilk sahur ve iftar saatleri bilgileri

    AĞRI İFTAR VE SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ

    Ağrı merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Ağrı merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı Ağrı 2018 Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Ağrı merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Ağrı ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:0304:4612:1016:0319:2320:58
    17 Mayıs Perşembe03:0104:4512:1016:0319:2421:00
    18 Mayıs Cuma03:0004:4412:1016:0319:2521:01
    19 Mayıs Cumartesi02:5904:4312:1016:0319:2521:02
    20 Mayıs Pazar02:5704:4212:1016:0419:2621:04
    21 Mayıs Pazartesi02:5604:4212:1016:0419:2721:05
    22 Mayıs Salı02:5504:4112:1016:0419:2821:06
    23 Mayıs Çarşamba02:5404:4012:1116:0419:2921:08
    24 Mayıs Perşembe02:5204:4012:1116:0519:3021:09
    25 Mayıs Cuma02:5104:3912:1116:0519:3121:10
    26 Mayıs Cumartesi02:5004:3812:1116:0519:3121:12
    27 Mayıs Pazar02:4904:3812:1116:0519:3221:13
    28 Mayıs Pazartesi02:4804:3712:1116:0619:3321:14
    29 Mayıs Salı02:4704:3712:1116:0619:3421:15
    30 Mayıs Çarşamba02:4604:3612:1116:0619:3521:16
    31 Mayıs Perşembe02:4504:3612:1116:0619:3521:17
    1 Haziran Cuma02:4504:3512:1216:0719:3621:19
    2 Haziran Cumartesi02:4404:3512:1216:0719:3721:20
    3 Haziran Pazar02:4304:3412:1216:0719:3821:21
    4 Haziran Pazartesi02:4204:3412:1216:0719:3821:22
    5 Haziran Salı02:4204:3412:1216:0819:3921:23
    6 Haziran Çarşamba02:4104:3312:1216:0819:4021:24
    7 Haziran Perşembe02:4004:3312:1316:0819:4021:24
    8 Haziran Cuma02:4004:3312:1316:0819:4121:25
    9 Haziran Cumartesi02:3904:3312:1316:0919:4121:26
    10 Haziran Pazar02:3904:3312:1316:0919:4221:27
    11 Haziran Pazartesi02:3904:3212:1316:0919:4221:28
    12 Haziran Salı02:3804:3212:1416:1019:4321:28
    13 Haziran Çarşamba02:3804:3212:1416:1019:4321:29
    14 Haziran Perşembe02:3804:3212:1416:1019:4421:30

    KAR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

    Kars'ın merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Kars merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı Kar Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Kars merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Kars ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

     

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba02:5804:4312:1016:0419:2521:03
    17 Mayıs Perşembe02:5604:4212:1016:0419:2621:04
    18 Mayıs Cuma02:5504:4212:1016:0419:2721:06
    19 Mayıs Cumartesi02:5304:4112:1016:0519:2821:07
    20 Mayıs Pazar02:5204:4012:1016:0519:2921:08
    21 Mayıs Pazartesi02:5104:3912:1016:0519:2921:10
    22 Mayıs Salı02:4904:3812:1016:0519:3021:11
    23 Mayıs Çarşamba02:4804:3812:1016:0619:3121:13
    24 Mayıs Perşembe02:4704:3712:1016:0619:3221:14
    25 Mayıs Cuma02:4604:3612:1116:0619:3321:15
    26 Mayıs Cumartesi02:4504:3512:1116:0719:3421:17
    27 Mayıs Pazar02:4304:3512:1116:0719:3521:18
    28 Mayıs Pazartesi02:4204:3412:1116:0719:3621:19
    29 Mayıs Salı02:4104:3412:1116:0719:3621:20
    30 Mayıs Çarşamba02:4004:3312:1116:0819:3721:22
    31 Mayıs Perşembe02:3904:3312:1116:0819:3821:23
    1 Haziran Cuma02:3804:3212:1116:0819:3921:24
    2 Haziran Cumartesi02:3704:3212:1216:0919:3921:25
    3 Haziran Pazar02:3704:3112:1216:0919:4021:26
    4 Haziran Pazartesi02:3604:3112:1216:0919:4121:27
    5 Haziran Salı02:3504:3112:1216:0919:4121:28
    6 Haziran Çarşamba02:3504:3012:1216:1019:4221:29
    7 Haziran Perşembe02:3404:3012:1216:1019:4321:30
    8 Haziran Cuma02:3304:3012:1316:1019:4321:31
    9 Haziran Cumartesi02:3304:3012:1316:1019:4421:32
    10 Haziran Pazar02:3204:3012:1316:1119:4421:33
    11 Haziran Pazartesi02:3204:2912:1316:1119:4521:34
    12 Haziran Salı02:3204:2912:1316:1119:4621:34
    13 Haziran Çarşamba02:3104:2912:1416:1119:4621:35
    14 Haziran Perşembe02:3104:2912:1416:1219:4621:36

    IĞDIR İMSAKİYESİNE GÖRE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

    Iğdır'ın merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Iğdır merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı Iğdır 2018 Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Iğdır merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Iğdır ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

     

    TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba02:5804:4112:0615:5919:1920:55
    17 Mayıs Perşembe02:5604:4012:0615:5919:2020:57
    18 Mayıs Cuma02:5504:4012:0615:5919:2120:58
    19 Mayıs Cumartesi02:5404:3912:0616:0019:2221:00
    20 Mayıs Pazar02:5204:3812:0616:0019:2321:01
    21 Mayıs Pazartesi02:5104:3712:0616:0019:2421:02
    22 Mayıs Salı02:5004:3612:0616:0019:2521:04
    23 Mayıs Çarşamba02:4804:3612:0716:0119:2621:05
    24 Mayıs Perşembe02:4704:3512:0716:0119:2621:06
    25 Mayıs Cuma02:4604:3412:0716:0119:2721:07
    26 Mayıs Cumartesi02:4504:3412:0716:0119:2821:09
    27 Mayıs Pazar02:4404:3312:0716:0219:2921:10
    28 Mayıs Pazartesi02:4304:3212:0716:0219:3021:11
    29 Mayıs Salı02:4204:3212:0716:0219:3021:12
    30 Mayıs Çarşamba02:4104:3112:0716:0319:3121:14
    31 Mayıs Perşembe02:4004:3112:0716:0319:3221:15
    1 Haziran Cuma02:3904:3112:0816:0319:3321:16
    2 Haziran Cumartesi02:3804:3012:0816:0319:3321:17
    3 Haziran Pazar02:3804:3012:0816:0419:3421:18
    4 Haziran Pazartesi02:3704:2912:0816:0419:3521:19
    5 Haziran Salı02:3604:2912:0816:0419:3521:20
    6 Haziran Çarşamba02:3604:2912:0816:0419:3621:21
    7 Haziran Perşembe02:3504:2912:0916:0519:3721:22
    8 Haziran Cuma02:3404:2812:0916:0519:3721:23
    9 Haziran Cumartesi02:3404:2812:0916:0519:3821:23
    10 Haziran Pazar02:3404:2812:0916:0519:3821:24
    11 Haziran Pazartesi02:3304:2812:0916:0619:3921:25
    12 Haziran Salı02:3304:2812:1016:0619:3921:26
    13 Haziran Çarşamba02:3304:2812:1016:0619:4021:26
    14 Haziran Perşembe02:3204:2812:1016:0619:4021:27
    Etiketler: ramazan 2018 , SeoHaber , NoMobil , gündem
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