Ağrı, Iğdır ve Kars ilk sahur ve iftar saati kaçta? 2018 imsakiye bilgileri

Iğdır, Ağrı ve Kars iftar ve sahur saatleri, oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce kişinin gündemindeki madde olmaya devam ediyor. Kars, Ağrı ve Iğdır imsakiye bilgilerine göre ilk sahur ve iftar saatleri konusunda bilgi sahibi olacak olan birçok kişi, Diyanet'in yayımladığı bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, 2018 yılının İmsakiye bilgilerine göre Kars, Iğdır ve Ağrı ilk sahur ve iftar saatleri bilgileri
AĞRI İFTAR VE SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ
Ağrı merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Ağrı merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı Ağrı 2018 Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Ağrı merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Ağrı ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs Çarşamba
|03:03
|04:46
|12:10
|16:03
|19:23
|20:58
|17 Mayıs Perşembe
|03:01
|04:45
|12:10
|16:03
|19:24
|21:00
|18 Mayıs Cuma
|03:00
|04:44
|12:10
|16:03
|19:25
|21:01
|19 Mayıs Cumartesi
|02:59
|04:43
|12:10
|16:03
|19:25
|21:02
|20 Mayıs Pazar
|02:57
|04:42
|12:10
|16:04
|19:26
|21:04
|21 Mayıs Pazartesi
|02:56
|04:42
|12:10
|16:04
|19:27
|21:05
|22 Mayıs Salı
|02:55
|04:41
|12:10
|16:04
|19:28
|21:06
|23 Mayıs Çarşamba
|02:54
|04:40
|12:11
|16:04
|19:29
|21:08
|24 Mayıs Perşembe
|02:52
|04:40
|12:11
|16:05
|19:30
|21:09
|25 Mayıs Cuma
|02:51
|04:39
|12:11
|16:05
|19:31
|21:10
|26 Mayıs Cumartesi
|02:50
|04:38
|12:11
|16:05
|19:31
|21:12
|27 Mayıs Pazar
|02:49
|04:38
|12:11
|16:05
|19:32
|21:13
|28 Mayıs Pazartesi
|02:48
|04:37
|12:11
|16:06
|19:33
|21:14
|29 Mayıs Salı
|02:47
|04:37
|12:11
|16:06
|19:34
|21:15
|30 Mayıs Çarşamba
|02:46
|04:36
|12:11
|16:06
|19:35
|21:16
|31 Mayıs Perşembe
|02:45
|04:36
|12:11
|16:06
|19:35
|21:17
|1 Haziran Cuma
|02:45
|04:35
|12:12
|16:07
|19:36
|21:19
|2 Haziran Cumartesi
|02:44
|04:35
|12:12
|16:07
|19:37
|21:20
|3 Haziran Pazar
|02:43
|04:34
|12:12
|16:07
|19:38
|21:21
|4 Haziran Pazartesi
|02:42
|04:34
|12:12
|16:07
|19:38
|21:22
|5 Haziran Salı
|02:42
|04:34
|12:12
|16:08
|19:39
|21:23
|6 Haziran Çarşamba
|02:41
|04:33
|12:12
|16:08
|19:40
|21:24
|7 Haziran Perşembe
|02:40
|04:33
|12:13
|16:08
|19:40
|21:24
|8 Haziran Cuma
|02:40
|04:33
|12:13
|16:08
|19:41
|21:25
|9 Haziran Cumartesi
|02:39
|04:33
|12:13
|16:09
|19:41
|21:26
|10 Haziran Pazar
|02:39
|04:33
|12:13
|16:09
|19:42
|21:27
|11 Haziran Pazartesi
|02:39
|04:32
|12:13
|16:09
|19:42
|21:28
|12 Haziran Salı
|02:38
|04:32
|12:14
|16:10
|19:43
|21:28
|13 Haziran Çarşamba
|02:38
|04:32
|12:14
|16:10
|19:43
|21:29
|14 Haziran Perşembe
|02:38
|04:32
|12:14
|16:10
|19:44
|21:30
KAR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Kars'ın merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Kars merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı Kar Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Kars merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Kars ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs Çarşamba
|02:58
|04:43
|12:10
|16:04
|19:25
|21:03
|17 Mayıs Perşembe
|02:56
|04:42
|12:10
|16:04
|19:26
|21:04
|18 Mayıs Cuma
|02:55
|04:42
|12:10
|16:04
|19:27
|21:06
|19 Mayıs Cumartesi
|02:53
|04:41
|12:10
|16:05
|19:28
|21:07
|20 Mayıs Pazar
|02:52
|04:40
|12:10
|16:05
|19:29
|21:08
|21 Mayıs Pazartesi
|02:51
|04:39
|12:10
|16:05
|19:29
|21:10
|22 Mayıs Salı
|02:49
|04:38
|12:10
|16:05
|19:30
|21:11
|23 Mayıs Çarşamba
|02:48
|04:38
|12:10
|16:06
|19:31
|21:13
|24 Mayıs Perşembe
|02:47
|04:37
|12:10
|16:06
|19:32
|21:14
|25 Mayıs Cuma
|02:46
|04:36
|12:11
|16:06
|19:33
|21:15
|26 Mayıs Cumartesi
|02:45
|04:35
|12:11
|16:07
|19:34
|21:17
|27 Mayıs Pazar
|02:43
|04:35
|12:11
|16:07
|19:35
|21:18
|28 Mayıs Pazartesi
|02:42
|04:34
|12:11
|16:07
|19:36
|21:19
|29 Mayıs Salı
|02:41
|04:34
|12:11
|16:07
|19:36
|21:20
|30 Mayıs Çarşamba
|02:40
|04:33
|12:11
|16:08
|19:37
|21:22
|31 Mayıs Perşembe
|02:39
|04:33
|12:11
|16:08
|19:38
|21:23
|1 Haziran Cuma
|02:38
|04:32
|12:11
|16:08
|19:39
|21:24
|2 Haziran Cumartesi
|02:37
|04:32
|12:12
|16:09
|19:39
|21:25
|3 Haziran Pazar
|02:37
|04:31
|12:12
|16:09
|19:40
|21:26
|4 Haziran Pazartesi
|02:36
|04:31
|12:12
|16:09
|19:41
|21:27
|5 Haziran Salı
|02:35
|04:31
|12:12
|16:09
|19:41
|21:28
|6 Haziran Çarşamba
|02:35
|04:30
|12:12
|16:10
|19:42
|21:29
|7 Haziran Perşembe
|02:34
|04:30
|12:12
|16:10
|19:43
|21:30
|8 Haziran Cuma
|02:33
|04:30
|12:13
|16:10
|19:43
|21:31
|9 Haziran Cumartesi
|02:33
|04:30
|12:13
|16:10
|19:44
|21:32
|10 Haziran Pazar
|02:32
|04:30
|12:13
|16:11
|19:44
|21:33
|11 Haziran Pazartesi
|02:32
|04:29
|12:13
|16:11
|19:45
|21:34
|12 Haziran Salı
|02:32
|04:29
|12:13
|16:11
|19:46
|21:34
|13 Haziran Çarşamba
|02:31
|04:29
|12:14
|16:11
|19:46
|21:35
|14 Haziran Perşembe
|02:31
|04:29
|12:14
|16:12
|19:46
|21:36
IĞDIR İMSAKİYESİNE GÖRE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Iğdır'ın merkezinde ve çevre ilçelerinde yaşayan Müslümanların merakla sorguladığı iftar saatleri, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Iğdır merkez ve çevre ilçelerde yaşamını sürdüren binlerce vatandaşın sorguladığı Iğdır 2018 Ramazan İmsakiyesi'ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmış Iğdır merkezinin iftar ve sahur saatlerini içermektedir. Iğdır ilçelerinin sahur ve iftar vakitleri bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs Çarşamba
|02:58
|04:41
|12:06
|15:59
|19:19
|20:55
|17 Mayıs Perşembe
|02:56
|04:40
|12:06
|15:59
|19:20
|20:57
|18 Mayıs Cuma
|02:55
|04:40
|12:06
|15:59
|19:21
|20:58
|19 Mayıs Cumartesi
|02:54
|04:39
|12:06
|16:00
|19:22
|21:00
|20 Mayıs Pazar
|02:52
|04:38
|12:06
|16:00
|19:23
|21:01
|21 Mayıs Pazartesi
|02:51
|04:37
|12:06
|16:00
|19:24
|21:02
|22 Mayıs Salı
|02:50
|04:36
|12:06
|16:00
|19:25
|21:04
|23 Mayıs Çarşamba
|02:48
|04:36
|12:07
|16:01
|19:26
|21:05
|24 Mayıs Perşembe
|02:47
|04:35
|12:07
|16:01
|19:26
|21:06
|25 Mayıs Cuma
|02:46
|04:34
|12:07
|16:01
|19:27
|21:07
|26 Mayıs Cumartesi
|02:45
|04:34
|12:07
|16:01
|19:28
|21:09
|27 Mayıs Pazar
|02:44
|04:33
|12:07
|16:02
|19:29
|21:10
|28 Mayıs Pazartesi
|02:43
|04:32
|12:07
|16:02
|19:30
|21:11
|29 Mayıs Salı
|02:42
|04:32
|12:07
|16:02
|19:30
|21:12
|30 Mayıs Çarşamba
|02:41
|04:31
|12:07
|16:03
|19:31
|21:14
|31 Mayıs Perşembe
|02:40
|04:31
|12:07
|16:03
|19:32
|21:15
|1 Haziran Cuma
|02:39
|04:31
|12:08
|16:03
|19:33
|21:16
|2 Haziran Cumartesi
|02:38
|04:30
|12:08
|16:03
|19:33
|21:17
|3 Haziran Pazar
|02:38
|04:30
|12:08
|16:04
|19:34
|21:18
|4 Haziran Pazartesi
|02:37
|04:29
|12:08
|16:04
|19:35
|21:19
|5 Haziran Salı
|02:36
|04:29
|12:08
|16:04
|19:35
|21:20
|6 Haziran Çarşamba
|02:36
|04:29
|12:08
|16:04
|19:36
|21:21
|7 Haziran Perşembe
|02:35
|04:29
|12:09
|16:05
|19:37
|21:22
|8 Haziran Cuma
|02:34
|04:28
|12:09
|16:05
|19:37
|21:23
|9 Haziran Cumartesi
|02:34
|04:28
|12:09
|16:05
|19:38
|21:23
|10 Haziran Pazar
|02:34
|04:28
|12:09
|16:05
|19:38
|21:24
|11 Haziran Pazartesi
|02:33
|04:28
|12:09
|16:06
|19:39
|21:25
|12 Haziran Salı
|02:33
|04:28
|12:10
|16:06
|19:39
|21:26
|13 Haziran Çarşamba
|02:33
|04:28
|12:10
|16:06
|19:40
|21:26
|14 Haziran Perşembe
|02:32
|04:28
|12:10
|16:06
|19:40
|21:27