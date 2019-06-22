Ağlatan ilan

Hürriyet gazetesi okurları dün ölüm ilanları sayfasında bir annenin kızına duygusal vedasıyla karşılaştı. Özel Notre-Dame de Sion Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ayşe Lale Akış, üç senedir mücadele ettiği Osteosarkom kemik kanseri nedeniyle önceki gün yaşama veda etti. Ayşe Lale Akış’ın babası Tevfik Erdal Akış da 2016 yılında yaşamını yitirmişti. Baba Akış’ın ölümünden bir ay sonra dizinde ağrılar hisseden Lale, annesi Meryem Akış tarafından hastaneye götürüldü. O sırada Özel Üsküdar Sev Ortaokulu öğrencisi olan Lale’ye kemik kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin ardından bir dizi ameliyat geçiren Lale’ye kemoterapi tedavisi uygulandı.



HASTAYKEN SINAVLARA GİRDİ

Hastalığı süresince okul hayatını hiç aksatmayan Lale tedavisinden artan zamanlarda derslerine ve okuluna büyük bir bağlılıkla devam etti. Bu süreçte liselere giriş sınavına hazırlanan Lale, Özel Notre-Dame de Sion Lisesi’ni kazandı. Ancak bu kez hastalığı akciğerine sıçradı. Tekrar ameliyata girse de tümör tehlikeli bir yerde olduğu için müdahale edilemedi.

Kemoterapi ve ilaç tedavisi devam ederken, Amerikan Hastanesi’ndeki doktorlarıyla aile gibi oldu. Çocuk onkolojisi uzmanı Prof. Dr. Rejin Kebudi ve ekibi tarafından yürütülen tedavi 3 sene sürdü.



Hürriyet’e konuşan Lale’nin ailesi şunları söyledi: “Hastane ve doktorumuz tüm tedavileri uyguladı. Ancak kanserli hücreler kendisini çok hızlı yeniledi ve hastalık devam etti. Lale, hayat dolu, mutlu bir çocuktu. Son bir buçuk aya kadar her bulduğu fırsatta okuluna devam etti. Okulu ve arkadaşları da ona çok destek oldu. Son anına kadar her şey denendi. Tedavinin yanında onu sevgiyle de iyileştirmeye çalıştık ancak Lale’yi kurtaramadık. Çok üzgünüz.”



Ayşe Lale Akış’ın cenazesi dün Levent Camisi’nde ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Aile ayrıca çelenk ya da çiçek gönderilmesi yerine Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği’ne bağışta bulunulması çağrısında bulundu.