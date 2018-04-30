İki çocuğuna işkence yapıp arkadaşlarıyla buluşmaya giden anne için karar çıktı

Maltepe Fındıklı’da, 2,5 yaşındaki ablası S.A. ile evde yalnız bırakılan 1,5 yaşındaki S.K.A.’nın, 10 Aralık 2014 gecesi sürekli ağlaması üzerine komşuları kapıyı çaldı ancak ses alamadı. 22 yaşındaki anne Emel Ö. ve 28 yaşındaki baba Hüseyin A.’ya ulaşamayan komşular, çocukların anneannesi Emine Ö.’yü çağırdı.

Kapıyı kırıp içeriye girince 1,5 yaşındaki S.K.’yi, yüzünde, tüm parmaklarının arasında ve cinsel organında sigara söndürülmüş, bilekleri bağlanan ip nedeniyle kan içinde kalmış ve yüzü gözü haşlanmış bulundu. 2,5 yaşındaki ablası S.A. da başında bekliyordu. Ağlamaktan bayılmak üzere olan S.K.A., Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

ANNE, GECENİN 3’ÜNDE ARKADAŞLARIYLA BULUŞMUŞ

Gece kapıyı üzerlerine kilitlediği iki küçük çocuğunu yalnız bırakarak arkadaşlarıyla buluşmaya giden Emel Ö. ile gece işyerinde olduğunu söyleyen baba Hüseyin A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kardeş Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada anne Emel Ö., mahkeme hakiminin kendisine gösterdiği çocukların işkence görmüş fotoğraflarına baktı. Emel Ö., “Dosyada fotoğraflarını gösterdiğiniz benim çocuklarımdır. Ancak ben fotoğraflarda görülen yanma ve yaralanmaları karakolda gördüm. Kendi annem Emine’ye çocukları bırakmıştım. Benden alırken çocukların durumunun böyle olduğunu söyledi. Ancak ben nerede ve nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben çocuklara bir şey yapmadım. Çocuklarım o zaman 1-1,5 yaşındaydı. Normalde onları bırakıp gitmem” dedi.

Baba Hüseyin A. ise, “Ben, gece çalışıyorum. Eşim de geceleri çocukları yalnız bırakıp arkadaşlarıyla buluşuyormuş. Oğlum S.K.A.’ın üzerinde kim sigara söndürdü, ellerini iple kim bağladı, kaynar suyla haşladı bilmiyorum” dedi.

BİR ÇOCUKLARI DAHA OLDU

Aralarında bir süre sıkıntı yaşayan ve çocuklarını tekrar alabilmek için bir araya gelen çift, bu süreçte bir erkek çocuk sahibi daha oldu ancak evlilikleri yürümedi. İşkence gören S.K.A. bebek, koruyucu bir anneye verilirken, ablası S.A. ise koruyucu anne olarak babaannesine teslim edildi. 4 yıl süren yargılama sırasında çift, açtıkları karşılıklı boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl evliliklerini bitirdi.

Ancak Aile Mahkemesi ilginç bir karara imza atarak devlet korumasında olan iki çocuğun velayetini, onlara işkence suçundan yargılanan annelerine verdi.

ANNEYE, İŞKENCEDEN İNDİRİMSİZ, ERTELEMESİZ CEZA

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasına yine baba Hüseyin A. katılırken, anne Emel Ö. ise katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına çocukların savunmasını üstlenen avukat, hem anne, hem de babanın cezalandırılmasını istedi. Son savunmasını yapan baba Hüseyin A. ise, eşinin duruşmalardan kaçtığını, kendisinin düzenli olarak çocuklarını görüp ilgilendiğini belirterek, suçsuz olduğunu söyledi. Davayı bitiren mahkeme hakimi Yılmaz Karakuş, baba Hüseyin A.’nın beraatine, anne Emel Ö.’nün ise iki çocuğuna işkence suçundan 3’er yıldan toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme hakimi, anneye verilen cezada indirime gitmedi ve ertelemedi. Karar kesinleşirse anne Emel Ö. 3 yıl hapis yatacak.