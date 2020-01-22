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Haber Giriş: 22.01.2020 - 17:47,Son Güncelleme:/

Ağlamak abdesti bozar mı?

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Ağlamak abdesti bozar mı?

Müslümanların, namaz gibi belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde namaz öncesinde mesh etme yoluyla aldıkları abdest bazı durumlarda bozulabiliyor. Vatandaşlar özellikle ağlamanın abdesti bozup bozmadığını merak ediyor. Peki, ağlamak abdesti bozar mı?

'Ağlamak abdesti bozar mı?' sorusu namaz ibadetlerini yapmak isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. Vatandaşlar özellikle bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasını merak ediyor. İşte, bu soruya Diyanet'in verdiği yanıt...

Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında, dünyalık bir endişe ile ses çıkararak ağlamak kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz (Mergınanî, el-Hidâye, II, 4,5). Bununla birlikte namazda Allah korkusu, cennet veya cehennemin hatırlanması vb. nedenlerle ağlamak abdesti bozmayacağı gibi namaza da zarar vermez.

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