'Ağlamak abdesti bozar mı?' sorusu namaz ibadetlerini yapmak isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. Vatandaşlar özellikle bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasını merak ediyor. İşte, bu soruya Diyanet'in verdiği yanıt...

Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında, dünyalık bir endişe ile ses çıkararak ağlamak kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz (Mergınanî, el-Hidâye, II, 4,5). Bununla birlikte namazda Allah korkusu, cennet veya cehennemin hatırlanması vb. nedenlerle ağlamak abdesti bozmayacağı gibi namaza da zarar vermez.